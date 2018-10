Pone ultimátum a su carrera boxística

El boxeador mexicano Omar Chávez está obligado a ganar en una de las últimas oportunidades en su carrera, este 27 de octubre, o dirá adiós al pugilismo; incluso su papá, el legendario Julio César Chávez, le advirtió que si no muestra su potencial, debería dedicarse a otra cosa.

Omar enfrentará en el Parque Revolución, de la ciudad de Culaicán, al argentino Nicolás Luques, en pleito acordado en la división de peso medio a 10 rounds y que será el estelar de la velada.

De las derrotas se aprende y yo ya he tenido mi lección. Estoy comprometido con mi padre y toda mi familia, con los aficionados, en aplicarme cien por ciento en mi siguiente compromiso, porque siento que tengo las condiciones para alcanzar una corona mundial”, dijo Omar.

Con récord de 36-5-1, 24 nocauts, el “Bussinesman” Chávez llega con dos derrotas en fila y obligado al triunfo sobre un rival complicado como Luques (10-5, 1 KO), consciente, el mexicano, de la preparación que ha realizado.

Me preparado a conciencia, sé que ante mi público debo realizar un combate perfecto, en el que pueda demostrar que tengo las herramientas para llegar lejos. El 27 octubre es ganar o ganar, en todo caso, decir adiós”, dijo el sinaloense de 27 años.

“JC” Chávez, quien acompañó a su hijo en la conferencia, comentó que si no muestra su verdadero potencial, él ya no lo apoyará en su carrera deportiva.

“Yo, en lo personal, ya no le ofrecería otra oportunidad y él tendría que pelear por su propia cuenta, sin mi apoyo. Ya he platicado con él seriamente y ya sabe lo que tiene que hacer”, indicó el ex campeón mundial.

Dejó en claro que sin importar el resultado, lo que desea es ver a un Omar entregado y que tire golpes, no como ocurrió en sus últimas dos peleas.

“Estoy muy cerca de él en sus entrenamientos y estoy seguro que esta vez hará todo bien, pero, sobre todo, a dar una excelente exhibición. No me importa si pierde o gana, porque arriba del ring se gana o se pierde; me interesa que agrade, que luche, que sea valiente y que tire golpes”, concluyó.