Pide “El Tuca” apoyo de la afición

El director técnico de la Selección Mexicana, Ricardo Ferretti, espera que la afición regia se deje sentir en el duelo ante Costa Rica.

Al ser cuestionado del porqué considera que no se han acabado los boletos para el encuentro, Ferretti señaló que espera que este jueves se agoten, ya que quieren darle una buena alegría a los regios.

“Naturalmente esperamos un buen apoyo para el partido contra Costa Rica, que también tiene este ingrediente que viene Matosas, al cual conocemos bastante bien, es un gran ser humano y buen entrenador y naturalmente esperamos hacer un buen partido y tener buenas cuentas”, expresó.

“Espero que el día de mañana se pongan en las taquillas, porque necesitamos el apoyo de ellos la verdad, tener el apoyo y darles una buena alegría”. La venta de boletos para el juego de México y Costa Rica no se ha agotado, pero se espera que el jueves muchos seguidores vayan a comprar boletos para ver el partido.

No ve nombres tan representativos en dt’s

Aunque consideró que en México hay muy buenos entrenadores, Ricardo Ferretti señaló que la gran mayoría ha pasado ya por la Selección Mexicana y otros, entre los que se incluyó, hacen sus pininos para poder aspirar a la misma.

El técnico interino del Tricolor, contestó así a la pregunta de si había calidad en los entrenadores nacionales como para considerarlos como candidatos para la selección.

“Naturalmente que en México tenemos muy buenos entrenadores y han desfilado por la Selección Nacional, podemos hablar de Manuel Lapuente, Miguel Mejía Barón, Ricardo LaVolpe, Vucetich, Meza. Yo en lo personal considero a estos elementos grandes entrenadores que han estado en su momento con la Selección Nacional”, expresó.

“Ahorita tal vez no tengamos los nombres a como son tan representativos estos señores para nuestro futbol. No quiero demeritar a nadie, pero hablar de un Manuel Lapuente, de un Mejía Barón, LaVolpe, se habla de otra cosa, verdad”.

Entre los candidatos nacionales para el Tricolor rumbo a Qatar 2022 sólo ha estado Ricardo Ferretti, los demás no han sido considerados.