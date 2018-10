Peligra carrera de Sarah Jessica Parker en Here and Now

Mientras deciden si habrá o no nueva película de Sex and the City, Sarah Jessica Parker no se aleja de la actuación por lo que pronto estrenará su nueva película.

Se trata de Here and Now, y aquí te presentamos el primer trailer.

La historia gira alrededor de Vivienne (Sarah), una compositora y cantante con una exitosa carrera musical cuya vida comenzará a complicarse en vísperas de una actuación importante.

Vivienne recibirá algunas noticias que le cambiarán la vida a su vez que tendrá que revaluar sus prioridades. Mientras cruza las calles concurridas de Nueva York intentará equilibrar su próxima gira musical, su familia y sus amigos. Con el apoyo de su dominante madre, su gerente y su exmarido, la cantante se esfuerza por hacer las paces con las decisiones y los sacrificios que ha hecho en el camino.

La película se estrenará el 9 de noviembre.

Fuente: SDP noticias