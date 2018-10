Hermosillo se ha convertido en un verdadero basurero; urge una solución al problema

Hermosillo se ha convertido en un verdadero cochinero al no recoger la basura los “tirabichis” dos veces a la semana como ha sido siempre. Tanto en el primer cuadro de la ciudad como en las colonias y barrios se pueden ver los montones de desperdicios, mientras las autoridades buscan ahorrar dinero. Una de las principales obligaciones de los ayuntamientos es la recolección de basura y, en el caso de la capital del estado no se está cumpliendo. Que no se sacrifique al pueblo.

Hay muchas formas de ahorrarse recursos, pero no sacrificando a la ciudadanía, como lo está haciendo la nueva administración municipal. Al parecer la presidente municipal, Célida López Cárdenas y su coordinador de los servicios públicos municipales, Norberto Barraza Almazán, no recorren el municipio para darse cuenta del cochinero que se está generando con el nuevo sistema de recoger la basura solo una vez a la semana. Esa no es la solución señora.

Hermosillo es una ciudad que tiene fama nacional e internacional por su limpieza y nos es posible que por ahorrarse unos pesos se deje de atender las colonias de nuestra capital sonorenses. Los miembros de la Cámara de la Industria de la Construcción, ya le está echando la mano con los programas de bacheo, ahora busque quién le ayude con la limpieza del municipio. Debe de tener a muchos empresarios que quieran apoyar, así como la apoyaron para que ganara la elección.

Usted alcaldesa ganó la elección a la presidencia municipal porque la mayoría de los hermosillenses votaron por el partido del Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), ahora también, puede salir a la calle a pedir ayuda, si es que no tiene dinero para pagar por la recolección de basura, así gobernaría el pueblo en coordinación con las autoridades municipales. Esta no es grilla, la invito a recorrer la ciudad para que se dé cuenta de los cerros de basura.

La ciudadanía saca la basura a las banquetas porque no tienen en donde guardarla en el interior de los hogares. Los restaurantes, fondas y taquerías, de las cuales hay muchas en Hermosillo, juntan los desperdicios y los amontonan en las banquetas. No se puede guardar la basura dentro de los negocios y domicilios particulares una semana. A diario la deberían de recoger, para que se acabaran los mosqueros y los malos olores. Ya no se puede salir a tomar café al porche.

Ahora, si a la peste le sumamos las polvaderas en las colonias periféricas, de plano quieren llenar los hospitales con tanto enfermo por la contaminación de la ciudad. Ahorrarse dinero sacrificando a la ciudadanía, ese no fue el compromiso con la gente que votó por usted, señora Presidente. Los habitantes de Hermosillo esperan mucho de los gobiernos que encabeza Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional. ¿Qué va “informar” el nuevo presidente el 01 de diciembre?

Ya va a cumplir un mes en la administración municipal de Hermosillo y no se ve claro de qué es lo que piensa hacer en una ciudad capital que tiene fama de limpia. Los habitantes de Hermosillo no están acostumbrados a vivir entre la basura, por lo que vale más que le vaya buscando una solución al problema, antes de que nos arrope tanto cochinero. Pida apoyo al Gobierno federal actual, no espere que AMLO tome protesta como presidente… También a la Gobernadora.

Asaltan a mujer en su misma casa en la colonia Cortijo Unison

A plena luz del día, una mujer fue asaltada por un hombre joven, quien la amenazó con una pistola y la obligó a entrar a su casa, donde la ató de pies y manos…Los hechos se registraron en la colonia Cortijo Unison. Fueron momentos de angustia porque la afectada estuvo a unos pasos del delincuente, quien buscó en la vivienda los objetos de valor que podía llevarse.

Como no encontró cosas que considerara de valor, tomó las llaves de un vehículo propiedad de la perjudicada; un Lancer, color gris, modelo 1994. Después, el asaltante encendió la unidad dejando amarrada a su víctima. Luego de arrancar el vehículo se estrelló contra un árbol que se encuentra frente al domicilio.

Luego de darse cuenta de que no era su día de suerte, optó por retirarse, dejando abandonado el auto y a la mujer amarrada. Los hechos sucedieron a las 09:30 horas de este miércoles en el cruce de las calles Pilares y Simón Bley. El ladrón vestía pantalón gris y sudadera del mismo color con letras azules, era de aproximadamente 22 años de edad y de tez blanca. Qué pasa en Hermosillo?

