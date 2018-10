Eliminan al Tri femenil del Premundial

La Selección Femenil consumó el peor fracaso de su historia al ser eliminada en la primera fase del Premundial para mayores, luego de perder 2-0 frente a Panamá.

La escuadra nacional necesitaba de la victoria para avanzar a la ronda de Semifinales y ayer se cansó de fallar frente al arco de las canaleras, se desesperaron en los últimos minutos, fueron víctimas de la presión y el técnico Roberto Medina una vez más equivocó sus movimientos tácticos, pues nunca pudo colocar una línea media que les diera solidez.

En el primer tiempo el conjunto nacional se adueñó de las acciones, Kaitlyn Johnson tuvo dos a modo, Kenti Robles, Nancy Antonio otras más, y al 45′, Charlyn Corral falló un penal que hubiera cambiado el rumbo de la historia.

Cuando se pensó que el descanso de medio tiempo les vendría bien a las mexicanas, fue todo lo contrario, Panamá salió a llevarse el partido.

Al 46′, las canaleras no perdonaron, Karla Riley se llevó a la zaga nacional y clavó el 1-0, para ponerlas a sufrir.

A partir de ese momento perdieron la concentración, no supieron cómo construir nuevas jugadas, fallando pases al por mayor.

Por más que intentaron por la banda derecha de Kenti Robles, Panamá se defendió con mucho orden, no dejó a las delanteras mexicanas actuar, Stephany Mayor y Charlyn lo intentaron todo; tiros de media distancia, de media tijera, buscaron rebotes, pero el balón no entró en el arco del conjunto panameño.

El tiempo se consumió rápidamente sin que pudieran hacer nada, el técnico Medina intentó responder haciendo ingresar a Mónica Ocampo y más tarde a Jaqueline Ovalle, pero no hubo tiempo para que se mostraran, el conjunto canalero dio el juego de su vida y eliminó a uno de los equipos que estaba llamado a ser finalista.

El 2-0 cayó al 85′, por conducto de Lineth Cedeño que de esta manera aniquiló a la escuadra mexicana, que hoy tiene cero pretextos, pues este mismo cuadro fue el que ganó el oro en los pasados Juegos Centroamericanos.