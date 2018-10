Bono insta a europeos y africanos a unirse y dominar el mundo

El popular cantante irlandés Bono, líder del grupo U2, visitó hoy las instituciones europeas, animó a los ciudadanos a participar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo (PE), y llamó a la Unión Europea (UE) y al continente africano a formar una alianza para dominar el mundo.

“(Estados Unidos) se está tomando unas vacaciones de grandes ideas. Así que europeos y africanos, juntémonos y dominemos el mundo”, defendió Bono, que llamó a aprovechar las oportunidades que puede ofrecer a Europa la vecina África y dejar de temer solamente a la inmigración que llega desde ese continente.

El autor de canciones célebres como With or Without You o Sunday Bloody Sunday se refirió también al “nerviosismo” que genera “el ascenso del nacionalismo” y aseguró que a él lo que le “entusiasma es el internacionalismo”.

“Como artista tengo un papel que desempeñar en el romanticismo europeo. Por ahora, Europa es solo un pensamiento que tiene que convertirse en un sentimiento”, agregó Bono, que afirmó que pese a las “complejidades” de la UE, “los europeos viven mejor que nadie en el mundo”.

El popular músico quiso fotografiarse con los becarios de la institución, que hace apenas una semana que empezaron sus prácticas en Eurocámara y se mostraron muy ilusionados con la posibilidad de ver de cerca al cantante, una idea del PE y la fundación ONE del músico.

Ian, joven estudiante irlandés de 26 años, explicó que no podía imaginar que pocos días después de empezar su beca tendría la oportunidad de charlar un instante con Bono, quien dijo les trasladó la idea de que “Europa es una idea romántica a conservar, en la que caben miles de voces y visiones”.

También Daniel, de 30 años, de Alemania, que destacó la importancia que “una personalidad aproveche el foco para animar a los jóvenes a votar en las próximas elecciones europeas y hacer frente al populismo y la extrema derecha”.

Bono fue recibido en el Parlamento Europeo por su presidente, Antonio Tajani, al que obsequió con una copia del libro de poemas District and Circle, de Seannus Heany.

“Quiero agradecer a Bono su compromiso con Europa, especialmente ante las elecciones europeas de mayo de 2019. Es importante que los ciudadanos sepan la importancia de la UE y de la defensa de los principios, valores y libertades”, dijo el político italiano.

La visita de Bono a Bruselas también le llevó a encontrarse con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que la próxima semana será anfitrión en la cumbre europea de los jefes de Estado y Gobierno.