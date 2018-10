Batista quiere trabajar con James Gunn en Suicide Squad 2

La gran noticia del mundo del cine y las películas de superhéroes es la llegada de James Gunn al DCEU, como guionista y posible director del nuevo filme de Suicide Squad; mismo que aún se encuentra en etapa de planeación, pero que con esta contratación bien podría tomar forma en poco tiempo.

A raíz de esto, parece que Gunn no es el único miembro del staff de Guardianes de la Galaxia que cambiaría de bando. Al enterarse de la noticia, Dave Bautista, mejor conocido como Batista en su paso por la WWE; publicó un mensaje en Twitter con la frase “¿Dónde firmo?”.

Si bien esto no es confirmación de nada, hay que recordar que el ex-luchador fue un fuerte crítico del despido del director por parte de Disney, tanto así que prácticamente firmó su renuncia al mencionar que trabajar en dichos estudios era nauseabundo y que no regresaría como Drax si no se respetaba el guión de James Gunn para la tercera parte de Guardianes.

Habrá que ver cómo evoluciona todo en los próximos meses; toda vez que no hay una fecha de estreno o inicio de producción para la segunda parte de Escuadrón Suicida.

Fuente: SDP noticias