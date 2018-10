Asaltantes se balean entre ellos

Elías, alias “El Brayan”, y Alejandro se pelearon entre ellos y terminaron baleados en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo

Tres ladrones se pelearon y balearon entre ellos; se trata de Elías, alias “El Brayan” y Alejandro.

Los sujetos se dedicaban a asaltar a automovilistas en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México

Fueron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México quienes los detuvieron en la zona.

Al parecer se trata de los sujetos que asaltaron el pasado 5 de octubre al comunicador y colaborador de Grupo Imagen, Gustavo Adolfo Infante cuando conducía su vehículo por la zona de Constituyentes.

Ese día, Gustavo Adolfo Infante mencionó que fue asaltado en su automóvil al recibir un “cristalazo”, detalló que fue en el rumbo de Constituyentes, zona últimamente conflictiva y donde operaban los llamados “Diablitos”.

“Venía de Imagen y el Waze me metió por lugares muy raros. De repente me metió en una zona donde estaba completamente parado el tráfico y me metieron un cristalazo de mi lado. Se estrelló y no se rompió, pero no podía avanzar”, dijo el comunicador.

“Los cuates aventaron algo al vidrio. Me quitaron el celular, me pidieron abrir la cajuela y se llevaron mi cámara; me pidieron la cartera y cuando se las iba a dar ya se habían ido”, agregó.

“Lo peor es que está pasando a todas horas y todos los días en las colonias de la Ciudad de México, y puros chavos”, finalizó.

Además de cometer asaltos, la Procuraduría capitalina investiga a Elías, “El Brayan” y Alejandro por homicidio.