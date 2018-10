Exhiben la poca presencia de federales

¡Ni seguro tenían! policías acribillados

En entredicho los diputados de Morena

Frustran “levantones” de dos mujeres

Exhiben la poca presencia de federales…Y de acuerdo a lo ventaneado por la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, ahora se entiende porque el crimen organizado está tan suelto en el Estado y no es para menos, al destapar que por estos lares sólo hay asignados 80 agentes federales para combatir el narcotráfico, lo que suena a una auténtica vacilada, de ahí el porque la escalada de violencia. ¡Zaz!

No en balde es que derivado de la crisis violenta que ha habido en los últimos días, lo que es Claudia ya le solicitara al mismísimo “Presi” de la República, Enrique Peña Nieto, y por escrito, el que aporten el recurso económico, humano y material necesario hacerle frente a esa delincuencia, por ser una problemática que a ellos les compete y que evidentemente no han estado atacando. De ese pelo.

Por lo que así estuvo el oficio que Pavlovich Arellano le enviara y que le fuera sellado de recibido por la Presidencia de la República, con el fin de “apretar” colaboración con la Federación, como también con los municipios, en aras de cerrar filas en torno a los hechos delictivos registrados en las últimas semanas, sobre todo en Guaymas, Hermosillo, Obregón y Yécora, con un saldo de seis policías asesinados.

Toda vez que la Mandataria Estatal no se anduvo por las ramas para apuntillar que actualmente y de manera incongruente en la región sonorense sólo se cuenta con la presencia de esas ocho decenas de elementos de la Agencia Federal de Investigación Criminal, cuya cantidad no corresponde a esas actividades delincuenciales, como tampoco a la extensión territorial de Sonora. ¿Cómo la ven?

Luego entonces así estuvo la verdad y no de a kilo, sino de a tonelada, que les restregara la Ejecutiva, como dándoles a entender que “no la “chi…flen” que es cantada”, por la manera en que a todas luces casi casi la han dejado sola, a la hora de hacerle frente a esos grupos del hampa, y es que la amplia extensión territorial de la Entidad, es la segunda más grande de todo el País. De ese tamaño.

Es por eso que por más esfuerzos que se han hecho en el ámbito estatal, pero ciertamente que han sido insuficientes, ya que esa amplitud de territorio ha dificultado el que se logren los resultados que “Juan Pueblo” espera, de ahí el porque de ese ¡S.O.S! que la “Gober” le mandara a Peña Nieto, para más que el pintado delegado de la PGR, Darío Navarro Figueroa, que nomás ha “nadado de muertito”. ¡Vóitelas!

Porque si bien no es la primera vez que Pavlovich “les pone el dedo en esa llaga”, pero ahora lo hizo más directo y a la cabeza, al hacerlo como gobernante, ciudadana, y madre de familia, a partir de que a los ciudadanos no les importa quien tiene la obligación, ya que lo que quiere es que les garanticen seguridad, por como ha quedado evidenciado que la “maña” cada vez está más armada y equipada. Así el dato.

Y partiendo que el despeñado de Peña ya va de salida, de seguro que ayer también aprovechó la reunión que sostuvo con el Presidente Electo, Manuel López Obrador, en el marco de la cumbre que tuviera con los gobernadores de la zona norte, para en corto plantearles esa urgencia por la inseguridad que hoy por hoy prevalece, para que igual esperar su apoyo en cuanto lleguen el 1 de diciembre. De ese vuelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ni seguro tenían policías acribillados…Los que se demostró que andan vigilando a la buena de Dios o jugándose el pellejo sin ninguna protección, son la mayoría de los policías municipales, al aflorar que los 5 uniformados de la Policía guaymense que fueran acribillados el pasado “juebebes”, no contaban con el seguro de vida vigente, de ahí que sus familiares quedaran en el desamparo en ese aspecto. ¡Ñácas!

A ese grado es que está la negligencias de esas instancias gubernamentales, de ahí que encima de esa tragedia, lo que es a los deudos todavía los traen en vueltas, al de entrada nadie darle una respuesta del porque de esa falta de cobertura en la que se encontraban los agentes caídos, que sí que está para ¡ripley!, a pesar de la promesa que les hiciera la alcaldesa, Sara Valle, de que no les faltaría nada. ¡Tómala!

Pues pasados varios días desde que perdieran a sus seres queridos, que se desempeñaban como representantes de la Ley, era hora de que nadie les podía dar razón, con relación a esa aseguranza y lo que es la pensión, por la descoordinación que han denotado las diferentes autoridades del Municipio porteño, como las que tienen que ver con la responsabilidad del manejo del personal. Ni más ni menos.

Eso al trascender que hace tiempo que les dejaron de pagar esa prestación, que sí que es de vida o muerte, de ahí que muchos de los “Polis” optaran por comprar uno por su cuenta o de manera particular, que es evidente que no fuera el caso de los que no vivieran para contarlo, al ser rafagueados de manera letal, a lo que se le suma que tampoco cuentan con el equipo más elemental para operar. ¿Así cómo?

Ante lo que se confirma que sí que los mandan a la guerra sin fúsil o más bien sin pistola, al igual saberse que muchos aunque porten un arma de fuego, pero el colmo de los absurdos es que no tengan con balas, lo que habla del porque algunos hacen como que andan en labores de vigilancia, pero sin exponerse de más, a sabiendas del riesgo en que están y de que ni siquiera están asegurados. Pura improvisación.

Casi por nada es que quien ya abandonó ese barco policíaco, es el ahora ex Comisario de la Policía y Tránsito Municipal de ese puerto, Daniel René Morales Pardini, dizque después de recibir amenazas, de ahí que propusieran para relevarlo en el cargo al militar retirado, Rodolfo Frías Zabaleta, pero al no contar con el examen de confianza, es que el Cabildo no votara y tampoco avalara su nominación. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

En entredicho los diputados de Morena…Vaya que la que terminó tragándose sus palabras, es la actual presidenta del “Congrueso” del Estado, la morenista Rosa María Mancha, luego de que con todo y el dolor de su alma tuviera que aceptar el regreso y la reinstalación en ese Poder Legislativo de 15 de los 16 funcionarios que ilegalmente habían sido cesados, lo que sí que le representó una “mancha” más.

Si se toma en cuanta que los diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Cricp), vía el coordinador de los congresistas del Partido del Trabajo (PT), Rodolfo Lizárraga, tuvieron que enviarle Mancha Órnelas una notificación escrita para que acatara y respetara ese acuerdo, de ahí que no le quedara “díotra” más que “doblar las manos”, por haber actuado al margen de la Ley.

Ya que esa resolución de la Cricp no obedece a un capricho político, sino para darle respuesta a una resolución de una autoridad judicial, después de que Rosa María y los de Morena les violaran sus garantías laborales, porque si bien la intención no es la de mantenerlos y mucho menos perpetuarlos en esas chambas, pero el punto es cumplir con las formas, para una vez reactivados proceder a liquidarlos.

De tal manera que a ese extremo han tenido que llegar, como consecuencia de la cerrazón de los levantadedos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), porque por el estilo lo que es la “pastora” de los legisladores morenistas, Ernestina Castro Valenzuela de Morena, simplemente no se presentó a la Sesión, ni a esa reinstalada, a pesar de que con eso se restablece la operatividad legislativa.

O séase que Castro Valenzuela no quiso ver cuando a los ex directivos los reingresaban a sus puestos, para lo que incluso tuvieron que llevar a un cerrajero y en presencia de un Notario público, después de que de la misma forma hace como tres semanas los habían echado de ese recinto, con lo que se corrobora que al final les salió “el tiro por la culata” por ilegales y creer que pueden pasar sobre las leyes. ¡Órale!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Frustran dos “levantones” de mujeres…Pa´ vean el como en esta Ciudad del Sol ya está pasando de todo, resulta y resalta que los que ya no son hechos aislados, son los intentos de “levantones” o secuestros de mujeres, al ayer presentarse el segundo de los últimos días, luego de que a una empelada del preescolar Arcoíris, ubicado en la colonia Sonacer, quisieran subirla por la fuerza a un auto negro.

De tal forma que en esta ocasión una mujer de nombre Rosa es la que alcanzara a “librarla”, al lograr zafarse de dos sujetos que le interceptaron y pretendieron raptarla, cuando caminaba por las calles Saturnino Campoy y Puerto Rico, ya que uno de ellos le ofreció “raite” en el vehículo en que circulaban, para después el copiloto bajarse e intentar obligarla a que los acompañara. Así pasó el susto de su vida.

Y es que al liberarse de ese par de individuos corrió hasta llegar a su trabajo y pedir auxilio a la Policía, pero para entonces los presuntos secuestradores ya habían huido, así que con todo y que montaran un operativo de búsqueda, nomás no los ubicaron para detenerlos, en lo que es el segundo caso de ese tipo, después de que anteriormente se suscitara otro en los bulevares Solidaridad y Las Torres. ¡Qué tal!

Sin embargo lo más criticable es que a pesar de los pesares, hasta ahora no hayan implementado ninguna estrategia preventiva por parte de la Policía hermosillense, que quiere pensarse que es porque ni siquiera tenía un Jefe de Jefes, por lo que ahora con la designación de Luis Alberto Campa Lastra, se espera que procedan a rastrear ese carro negro, que al parecer es el que ha participado en esas intentonas de rapto.

Correo electrónico: [email protected]