Shakira regresa a los escenarios tras superar daño en sus cuerdas vocales

Hace casi dos décadas Shakira, que con su peculiar voz y su guitarra había conquistado Latinoamérica, decidió poner toda la carne en el asador e ir por un lugar en el mercado anglo. Así, tras haber aprendido inglés con la ayuda de Gloria Estefan, su disco Servicio de Lavandería —Laundry Service, en inglés— junto con el sencillo Whenever, Whenever —Suerte en español— le abrió las puertas a la cantante colombiana, quien a su vez le emparejó el camino a artistas de origen latino que hoy triunfan en Estados Unidos.

Sé que cuando estaba intentando entrar en el mercado anglo había muchas más barreras y la única forma de hacerlo parecía ser aprender inglés y conquistar a ese público, lo cual también implicaba buscar nuevos sonidos.

“No me arrepiento de haber aprendido inglés ni de explorar todos esos caminos, porque me abrieron el mundo, siento orgullo que ahora una canción en español, sin tener que tener una versión en inglés, puede llegar a ser #1 en Estados Unidos. Ahora lo que antes era ajeno, es intrigante y especial”, dijo en entrevista exclusiva con Excélsior.

Pasaron siete años desde la última vez que Shakira salió de gira por el mundo y visitó México, y aunque su ausencia física en los escenarios nacionales fue notoria, en realidad nunca desapareció. Su maternidad, sus apariciones en eventos deportivos y los problemas con su voz la mantuvieron en la memoria colectiva, expectante sobre el futuro de su carrera.

Hoy, tras una larga recuperación física y emocional, Shakira se siente fuerte y confiada para iniciar el tramo por Latinoamérica de su El Dorado World Tour, gira que toma su nombre de su decimoprimer disco de estudio.

Creo que el no saber si mi voz volvería a ser como era, fue una posibilidad que no me cabía en la cabeza. Nunca pensé que mi voz pudiera ser algo tan vulnerable, algo que nunca me había fallado en todos mis años de vida, y como artista tu voz es tu todo. Tener que imaginarme sin ella me sentía como que perdía mi identidad.

“Tuve que hacer mucho descanso vocal, algo muy difícil cuando eres madre, tener que explicar a tus hijos que no puedes hablar, no puedes leerles un cuento antes de dormir me hizo sufrir, y la espera de ver si las cuerdas eran capaces de sanar por sí solas o si tendría que operarme…fue una etapa de mucha incertidumbre y pasé mucho tiempo encerrada en casa, así que también había aislamiento”, explicó.

El Dorado World Tour comenzaría en noviembre de 2017 en Colonia, Alemania, pero el arranque se postergó por el daño que la cantante tenía en sus cuerdas vocales; por órdenes médicas debía permanecer en descanso vocal total. Así, la gira arrancó hasta 2018, una vez que Shakira fue dada de alta. Una vez recuperada y con un compromiso qué cumplir con sus fans, retomó los ensayos y el camino hacia El Dorado.

“En el principio empecé con más miedos de lo normal, y eso que los miedos que normalmente tengo a la víspera de una gira ¡no son pocos! Temía dañarme la voz de nuevo, pero también sentía un alivio y una alegría tan grande de poder cantar de nuevo, como nunca antes, y esa alegría, creo, se nota en el producto final”, señaló la intérprete.

En estos siete años no sólo los problemas de salud mantuvieron a Shakira fuera de las giras, Milan y Sasha, sus dos hijos y más grande inspiración, enseñaron a la colombiana a ver el mundo con otros ojos, a compaginar su carrera y su nuevo rol de mamá.

La maternidad es una de las cosas más únicas y más universales a la vez; es algo muy personal, pero que sin duda te cambia como persona. Te enseña a mirar el mundo por otro lente, a reordenar tus prioridades y, aunque no lo creas posible, a descubrir otra dimensión del amor.

“Es inevitable que mis hijos y la experiencia de ser madre me hayan inspirado, pero no veo un mundo en competición con otro. Es simplemente saber estar en el presente, cuando estás trabajando tanto como estar presente cuando estás con la familia; el truco es no estar haciendo una cosa y tener la mente en la otra. Es dedicarte a lo que tengas delante el 100% en ese momento”, agregó.

Para Shakira regresar a México representa reencontrarse con un público que ha apoyado su estilo y su forma de hacer música desde que comenzó su carrera.

México es un país que tiene una riqueza cultural increíble, el arte, la música, el cine, ¡la comida! Es una maravilla de país y la gente conmigo siempre ha sido muy cálida y me ha apoyado incluso en los inicios de mi carrera, aunque el estilo de mi música no necesariamente fuera lo más popular aquí en ese momento. Es un público muy importante para mí.

“Tengo ganas de comenzar con la gira por Latinoamérica y México es mi primera parada, así que hay nervios, pero, sobre todo, me ilusiona poder traer un espectáculo del que estoy tan orgullosa de presentar al público que me conoce desde que empecé, lo hemos trabajado y hemos mejorado algunas cosas, y creo que va a estar mejor y más grande que nunca”, concluyó.

ANÓTALO

El Dorado World Tour. 11 y 12 de octubre.

Estadio Azteca.

20:30 horas.

Boletos agotados para ambas fechas.