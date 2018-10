Reinstalan a directivos en el Congreso del Estado

Este lunes, 15 de los 16 funcionarios, ya que uno renunció en forma voluntaria, reanudaron sus actividades en sus respectivas oficinas

Luego de tres semanas de polémicas por el cese y no dejar entrar a sus oficinas a 16 ex funcionarios del Congreso del Estado, este lunes pudieron ingresar a realizar sus labores de manera normal.

El proceso ocurrió luego de que cinco de los seis diputados que integran la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Cricp) aprobaron que los directivos fueran reinstalados en sus puestos, por lo que pudieron ingresar a sus oficinas.

Acompañados de los coordinadores de bancada de los partidos Encuentro Social (PES), Del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (Panal), en ausencia de Ernestina Castro Valenzuela de Morena, quien no se presentó a la sesión, los empleados ingresaron a sus recintos laborales, con ayuda de un cerrajero y en presencia de un notario público.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Rodolfo Lizárraga Arellano, apuntó que el acuerdo se ratificó el pasado viernes por lo que se procedió a llevar un cerrajero.

“Se tomó la decisión de que venga un cerrajero para abrir las oficinas y que el acuerdo que nosotros tomamos en la Cricp cause efecto y los funcionarios entren a laborar y que recupere el Congreso la operatividad”, argumentó.

Por su parte, Jesús Alonso Montes Piña, coordinador del Partido Encuentro Social, señaló que el acuerdo de la Cricp obedece a una resolución de una autoridad judicial, por lo que no existe una intención de perpetuar trabajadores, sino que se reactive la vida administrativa del Congreso.

“Faltó la firma de la coordinadora de Morena, desconocemos por qué no se presentó a la reunión, le estuvimos mandando mensajes pero no contestó; pero como ya fue un acuerdo aprobado en la Cricp, independientemente de que firme o no el documento; ya la mayoría votamos”, indicó.

Es así como 15 de los 16 funcionarios de puestos directivos y sub directivos fueron reintegrados, a excepción del Director de Comunicación Social, quien decidió renunciar por su propia cuenta.