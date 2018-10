Insultan a Roberto Osuna en Cleveland

“¿Te acuerdas de cómo era el beisbol antes de que cometieras violencia doméstica?”, fue una de las frases que le gritó un aficionado

A pesar de que el cargo por agresión en su contra fue retirado hace casi un mes en una corte de Toronto, Roberto Osuna no se salva de las críticas hasta dentro del parque de pelota.

El cerrador mexicano de los Astros de Houston fue insultado el lunes mientras se encontraba haciendo ejercicios de calentamiento en el bullpen del Progressive Field, casa de los Indios de Cleveland, durante el Juego 3 de la Serie Divisional que ganó su equipo para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

“¿Te acuerdas de cómo era el beisbol antes de que cometieras violencia doméstica?”, fue una de las frases que le gritó un aficionado, contó la persona que grabó el video en el que Osuna aparece serio viendo hacia las grandes con una pelota de softbol en su mano derecha.

Su compañero, el también lanzador Ryan Pressly, trató de tranquilizar la situación.

“Para, para, para. No me importa lo que digas. Puedes hablar toda la basura que quieras, sólo no menciones eso”, le dijo Pressly al fan.

“Él está tratando de ser un profesional, pero estás siendo un imbécil, amigo”.

Osuna cumplió una suspensión de 75 juegos, sin goce de sueldo, por violar la política de violencia doméstica de las Grandes Ligas y el 25 de septiembre su abogado acordó un “bono de paz” –término utilizado en la legislación canadiense–, en el que estará obligado a participar en diversos programas de rehabilitación en Estados Unidos.