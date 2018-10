Esquivan un bache y caen en otro

Dany Ortega

Al pasar por el tramo de las avenidas Suaqui Grande y Rancho Viejo los automovilistas “pasan las de Caín”

Vecinos y transeúntes que constantemente pasan por la calle Margarita Maza de Juárez exigen a las autoridades el recarpeteo del tramo que abarca las avenidas Suaqui Grande y Rancho Viejo, debido a los grandes baches que se han formado y los cuales representan “verdaderas trampas”.

La residente Claudia López mencionó que en 20 años esa problemática es recurrente, y aunque las autoridades municipales ya han acudido a bachear, esa estrategia no es suficiente.

“Cuando vienen a bachear sólo le ponen piedritas, aflora una fuga y el agua se lleva el remedio. Ojalá que algún día pongan material bueno porque ya se han volteado muchas motocicletas”, precisó.

Por su parte, Jorge Durazo señaló que constantemente el agua de las fugas que llegan de otras calles se estanca en el lugar, lo que hace aún más peligrosa la zona pues los hoyancos no se ven y los carros caen en los mismos.

“Hace como dos años recarpetearon pero hasta la Rebeico, de ahí para acá hemos batallado muchísimo; aquí de a diario hay fugas por eso se hacen los baches que parecen cráteres”, comentó.

A su vez, Jesús Herrera dijo que al transitar por dicho tramo los automóviles invaden carriles para sacarle la vuelta a los hoyos y eso puede ocasionar accidentes.

“Es un desastre la calle no se puede transitar a gusto, ya que cuando le sacas la vuelta a un bache caes en otro porque cuando lo arreglan no le ponen material de buena calidad, a parte casi siempre uno se topa con carros de frente por lo mismo que le sacan la vuelta a un hoyo y siempre hay que estar muy pendientes porque no sabes si te va a tocar choque o bache”, agregó.