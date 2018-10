Emociona a “La Chule” interpretar a María Félix

“La adoro, la amo, es parte de mi familia y si me tocara a mí sería un enorme placer, honor y privilegio”, expresó la actriz, de 43 años

Aracely Arámbula estaría honrada de interpretar a “La Doña” María Félix en una serie de televisión, aseguró.

“Sería un honor, a María la adoro, la amo, es parte de mi familia, y si me tocara a mí, sería un enorme placer, honor y privilegio”, expresó la actriz, de 43 años, entrevistada tras amadrinar el reestreno de la obra “El Cartero”.

Bajo la producción de Carmen Armendáriz, el proyecto televisivo sobre la estrella de la época de oro del cine mexicano, que contará seis décadas de la existencia de “La Doña”, sólo espera ser aprobado por Televisa para su realización, en 2019.

Aunque se ha especulado sobre quién será la protagonista (han sonado Sandra Echeverría, Susana González y hasta la ex reina de belleza Ximena Navarrete), “La Chule”, como también se le conoce a Arámbula, comparte las medidas de la Diva.

“Ella me regaló un vestido y un cinturón de la época, ella los usaba, entonces yo muy feliz que me quedara.

“Sí me quedan sus vestidos, me he medido sus vestidos en su vestidor, y sí me quedan, así que bueno, me pongo un cabello oscuro y ya”, explicó la actriz.

Aunque Arámbula recientemente ha explotado más su faceta actoral, con participaciones en proyectos como “El Señor de los Cielos”, reveló que en breve sus seguidores podrán gozar nuevamente su talento musical.

“Acabo de grabar un dueto, un tema musical que ya pronto sabrán de él, es una sorpresita.

“Fue un grupo que me invitó, tienen mucha trayectoria, es un poco de lo mismo que yo hacía y también es una canción que ya conocen, pronto sabrán”, adelantó.

Arámbula se mostró feliz de acompañar a Ignacio López Tarso en el regreso de “El Cartero”.

“Se lo prometí a Don Ignacio y aquí estoy, porque amo el teatro, porque es maravilloso. Hay que recomendar esta maravillosa obra, muchísimo éxito”, expresó Arámbula, antes de irse del Teatro San Jerónimo.

Además de participar en “Master Chef Latino”, la ojiverde podrá ser vista en la segunda temporada de la serie “La Doña”.