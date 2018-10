Descarta Campa Lastra “arreglos” con alguien

El nuevo comisario general de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo reveló desconocer quién sea “el jefe de la plaza” en la capital sonorense y aseguró no tener “arreglos” con alguien.

Luis Alberto Campa Lastra fue cuestionado sobre el mensaje colocado en un fraccionamiento del poniente de la Ciudad, donde se advierte que no se permitirá la llegada de otros carteles a la ciudad.

“No sé qué tan narcomanta sea, es un mensaje que pudiera tener varias connotaciones, lo que sí es seguro y afirmo con toda severidad y energía que aquí no hay arreglos con nadie.

“No sabemos quién es el dueño de la plaza que se menciona, ni nos interesa; eso es actuación de otros menesteres o de otro nivel”, aclaró.

El jefe policiaco resaltó que la preocupación es y será proteger a las personas que residen en el municipio de Hermosillo.

“Nuestra preocupación está en función de darle la protección, seguridad, paz y el orden que exigen y piden con justa razón los hermosillenses”, mencionó.

Añadió que se actuará contra agentes que sean descubiertos en contubernio con la delincuencia.

“Si un elementos de la corporación hace cosas indebidas requerimos documentar y sancionar; el peor elemento que podemos tener es uno que este coludido con la delincuencia”, dijo.

Prevención y patrullas

El problema más recurrente en Hermosillo son los delitos patrimoniales y se van a implementar acciones preventivas: “se trata de que evitemos que sucedan las cosas a través de la presencia y atender al ciudadano cuando lo requiera”, enfatizó.

Campa Lastra agregó que pese a contar con un parque vehicular reducido se trabajará en la reparación de las patrullas que se encuentran descompuestas.

“El tema de las patrullas es de corto plazo y antes de que concluya el año debemos reparar las que se pueda y ponerlas en funciones, concentrar las que están en funciones menores y poner en vigilancia.

“Vamos a trabajar en que cada sector tenga las que deba tener; se trata de reparar equipo que a lo mejor por falta de una bomba de gasolina no está en funciones; al cierre del año podríamos llegar hasta 80 unidades”, destacó.

Desorganización y percepción

El nuevo encargado de la seguridad y prevención del delito en Hermosillo hizo saber que recibió una corporación muy desorganizada y que además trabajará para cambiar la percepción de la sociedad con respecto al trabajo de los oficiales.

“Encontré una corporación muy desorganizada; para cambiar la percepción de la sociedad se requieren acciones proactivas, de inteligencia preventiva, de revisar sectores para detectar la mayor incidencia y tener presencia.

“El clamor es muy legítimo y muy claro, la gente dice: ¿cómo no me van a robar si no pasan patrullas por aquí?, la presencia es lo que reclama justamente la sociedad”, subrayó.

Experiencia propia

Luis Alberto Campa Lastra reconoció haber sido víctima de delitos patrimoniales anteriormente y haberse sumado a las personas que no recibieron atención policiaca tras el reporte del ilícito.

“Yo también soy ciudadano, tengo familia, tengo hijos desarrollándose y quiero construir junto con la sociedad una ciudad tranquila.

“Claro que me han robado, he sido víctima, me abrieron el carro, y la verdad, la patrulla no llegó”, puntualizó.