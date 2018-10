Anuncian “La Casa de las Flores” 2 y 3 para el 2019 y 2020

Afirman que la familia De la Mora regresa ya que fue autorizada para una segunda y tercera temporada; la participación de Verónica Castro aún es una incógnita

La familia De la Mora regresa, ya que “La Casa de las Flores” fue autorizada para una segunda y tercera temporada.

La serie creada por Manolo Caro, que marcó el regreso a la televisión de Verónica Castro, tendrá entregas en 2019 y 2020.

El propio realizador de “No Sé Si Cortarme las Venas o Dejármelas Largas” y “Amor de mis Amores” dio la noticia junto con Erick Barmack, vicepresidente de contenidos internacionales de Netflix, durante una presentación en esta ciudad.

“Fue un show grande para México, en Colombia, en EU y Europa. Son estas series las que nos motivan a seguir haciendo producciones internacionales”, dijo el directivo.

En un breve video que se mostró no aparece Castro, quien declaró que no tenía interés en hacer una segunda entrega, por lo que su participación aún es una incógnita.

La serie mexicana forma parte de las más de 70 producciones que la plataforma tiene en toda América Latina.

El vicepresidente adelantó también que la segunda temporada de “La Reina del Sur”, protagonizada por Kate del Castillo, será exhibida por Netflix en todos los territorios excepto, Estados Unidos, donde será emitida por Telemundo.

La plataforma digital también anunció que “Nicky Jam: El Ganador”, que cuenta la historia del cantante, se estrenará el 30 de noviembre.

Barmack también reiteró que hasta el momento la segunda temporada de “Luis Miguel La Serie” no ha sido confirmada.