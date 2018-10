Pide “pulcritud” multifeminicida

El sujeto fue detenido junto a su pareja en la colonia Jardines de Morelos, acusados de asesinar a unas 20 mujeres, en Ecatepec, Estado de México

En la imagen de su cuenta de facebook, hay una viñeta de Snoopy, en ella, su amigo Charly le dice:

Un día nos vamos a morir Snoopy”

A lo que le responde:

Cierto Charly, pero los otros días no”

La vida y la muerte en una frase y en la foto de perfil: “La Santa Muerte”

Se trata de Juan Carlos “N”, santero, que al ser detenido el pasado 6 de octubre dijo a la policía: “si me van a presentar a los medios de comunicación, ¿me permiten bañarme y ponerme traje?, porque no soy un mugroso delincuente”; y no lo es.

A Juan Carlos, le gustan las páginas “Sector Creepy” una página de videojuegos en el que su slogan de bienvenida es: “La oscuridad te consume” o contenidos “Deep Web” o “Web Profunda” donde se aprenden temas de culto, venta de videos de asesinatos, tráfico de drogas, venta de pornografía infantil, venta de seres humanos y por excelencia, el lugar oscuro de los pedófilos. El inframundo de la red donde se guardan y se pueden encontrar lo que no está disponible en los motores de búsqueda comunes.

Adorador de la demología católica, quizá de una secta, buscaba la orientación para servir a Satanás. Incluso una imagen de Satán en el color de la sangre es parte de su galería de su perfil de Facebook.

Vendía los órganos y tenía dentro de su casa un altar adorando a la Santa Muerte y a Satán y en medio un cráneo humano”, aseguran quienes lo conocen. Y sí, llama la atención, una fotografía de un altar con estas características.

Asiduo lector de contenidos que abordan asesinos en serie, magia negra, levantones y psicópatas, mentes extrañas, sitios escalofriantes, juegos macabros, historias del inframundo, terroríficos, es asiduo visitante del Mercado de Sonora y de páginas oficiales como la del Gobierno de Ecatepec, el C5CDMX, Instituto de Expertos Forenses y páginas dedicadas a dar a conocer noticias de desaparecidas y dedicadas a visibilizar feminicidios como: ‘Los Machos Nos Matan en México’.

Lector de páginas dedicadas a la denuncia como “Noticias Ecatepec”, “Despierta Ecatepec”, “Jardines de Morelos”, “Comunidad Sección Playas Jardines de Morelos” (desde donde verificaba las publicaciones referentes a las jóvenes que él y su (sus) cómplice (s) desaparecía.

Páginas de enfermería o donde se aprende a desmembrar un cuerpo y asiduo visitante de una página dedicada a la venta de ácido muriático y sosa cáustica.

Solo en Ecatepec, durante los primeros 7 meses del 2018, van 18 casos. Sin embargo, la prensa solo reporta el 57% respecto a los datos oficiales, por eso la cifra puede ser mayor de los 18 casos de desaparición que menciono. En 2017, solo en ese municipio, hubo 30 y en 2016, 53 feminicidios. En el Estado de México, por prensa hay 120 feminicidios en los primeros 7 meses del año y por cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional son 207”, dice María Salguero, Geofísica y creadora del Mapa de los feminicidios en México, en entrevista con Excélsior.

En sus primeras declaraciones, Juan Carlos “N” aseguró que él y su pareja asesinaron al menos a 10 mujeres. Pero hay quien asegura que podrían ser más las víctimas, incluidos menores de edad.