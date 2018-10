Diputados serán responsables al designar fiscal

Las diversas fuerzas políticas que integran el Congreso local manifestaron que tomarán con la mayor responsabilidad el nombramiento del nuevo Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, luego de la renuncia de Rodolfo Montes de Oca.

El coordinador de la bancada del PRI, Rogelio Díaz Brown, señaló que podrían lanzar una convocatoria y posteriormente realizar entrevistas, esto cumpliendo con los requisitos de que sea el mejor preparado, con currículo social, profesional intachable, además de que cumpla con la edad.

“A petición de la Gobernadora (buscaremos) que sea con la mayor celeridad y obviamente cumpliendo los requisitos Constitucionales que nos marcan y obviamente tiene que haber los mejores acuerdos para que salgan los mejores perfiles y tanto el Consejo Ciudadano y el propio Ejecutivo tenga los mejores perfiles para escoger”, apuntó.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Gildardo Real Ramírez, consideró que actualmente hay una crisis de seguridad en el Estado, la cual se combatirá con los mejores perfiles, para lo cual deben estar todos los diputados unidos.

“Solicitamos un perfil no partidista, no que obedezca a algún compromiso de carácter político electoral, ni de amistad, ni de aprecio, que no sea un fiscal carnal, que sea autónomo, independiente, probado; que sea una persona con mucha energía, pero sobre todo con mucha actitud de generar coordinación”, indicó.

En tanto el coordinador de los diputados del PT, Rodolfo Lizárraga Arellano, aseveró que debe ser una propuesta ciudadana, sin fines partidistas, que no sea simpatizante o afiliado a algún partido, para lo que propuso a Amador Gutiérrez Rodríguez, aunque este fue representante de su partido ante el Instituto Nacional Electoral.

“Si tiene que surgir alguna propuesta de parte de los partidos que representamos, el PT puede tener una propuesta en la figura del licenciado Amador Gutiérrez, que es un abogado en derecho que cumple con los 10 años que pide la ley, de estar ejerciendo el derecho, tiene más de 35 años, tiene la capacidad, un perfil que cumple para estar ahí”, argumentó.

Amador Gutiérrez Rodríguez, quien fuera representante del Partido del Trabajo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), es una de las propuestas que manejó el coordinador de la bancada, Rodolfo Lizárraga Arellano para Fiscal General de Justicia.

Aun así, la fracción parlamentaria del PT invitó a los ciudadanos para que quien se considere apto para ocupar el puesto acuda al Congreso del Estado a dejar su currículo.

“Nosotros vamos a hacer una convocatoria a la ciudadanía, vamos a lanzar una convocatoria para que todas las mujeres y hombres que se crean que tengan el perfil y cumplan todos los requisitos que marca la Constitución local, que vengan aquí al Congreso nos traigan su currículo y nosotros los vamos a revisar”, expresó.