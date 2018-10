Mete mano a seguridad la “Gober”

Detienen al ex boxeador golpeador

Sigue el “tira tira” con camioneros

Que “facilitan la vida” en la SEC

Por Martín Romo (El Verdugo)

Mete mano a seguridad la “Gober”…Y con todo y los buenos resultados “a secas” alcanzados hasta ahora en materia de seguridad, a la que vaya que no le está temblando la mano para hacer los cambios necesarios en ese rubro, es a la gobernadora Claudia Pavlovich, con el fin de reforzar la estrategia ante la “burbuja” violenta que se presentara en los últimos día, con la ejecución de seis policías.

Tan es así que el pasado viernes se destaparan e hicieran públicas las renuncias con carácter irrevocable y por motivos personales, del hoy ex Fiscal General de Justicia del Estado (FGJE), Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena; así como el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, quedando en sus lugares como interinos, Aurelio Cuevas Altamirano y Ramón Mancillas Macedo, respectivamente.

En lo que son dos renunciadas simultáneas, con las que muy seguramente que se está mandando el mensaje de que Pavlovich Arellano no está sujeta a ningún otro interés, que no sea el de eficientar esa área, de ahí que en un obvio gesto de lealtad y para acabar con cualquier duda, lo que es Rodolfo y Adolfo, casi casi le dijeron aquí está la chamba, para que haga lo que considere lo más conducente.

No en balde es que Claudia les reconociera sus logros en ese difícil ámbito, al en el caso de Montes de Oca destacar el excelente trabajo que realizara, por los avances conseguidos en el combate a la impunidad, al resolverse casos muy sonados, además de coadyuvar en la implementación y consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la Procuración de Justicia, entre otros. De ese pelo.

Y por el estilo la Ejecutiva Estatal valoró la labor desarrollada por García Morales, luego de asumir el cargo en septiembre del 2015, y es que contrario a los ex titulares de esa instancia, que sólo se dedicaban a planear, en su caso también se abocó a la función operativa, como lo comprueba el como rescataran la funcionalidad de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), para apoyar las acciones preventivas.

Es por lo que dicen que ambos funcionarios se van con la satisfacción de haber cumplido, por el positivo saldo que dejaran, salvó los más recientes hechos violentos suscitados en Guaymas y Hermosillo, sobre todo en el primer municipio, donde el pasado jueves un grupo armado masacrara a cinco agentes y al día siguiente uno más en esta Capital, pero aquí si deteniendo a cinco sicarios. ¡Vóitelas!

A tal grado manejan que están saliendo con la frente en alto, que contrario a las especulaciones que han aflorado, dan cuenta que no sólo han permanecido en esta Ciudad del Sol, sino que además han vuelto a su vida normal, como lo refleja el que incluso al también apodado “Conito” Morales, se le haya visto de compras por la tienda del Cotsco, como dando a entender que el que nada debe, nada teme. ¿Qué no?

De ahí que la conclusión sea, de que tanto el hoy ex Fiscal Estatal y ex mandamás de la Secretaría de Seguridad, más bien le facilitaron las cosas a la “Gober”, para que haga los ajustes que considere convenientes, derivado de esa crisis de violencia que se viviera, aún y cuando es de competencia federal, por tener que ver con el crimen organizado, pero pues el hilo siempre se rompe por lo más delgado. ¡Zaz!

Detienen al ex boxeador golpeador…Vaya que la que todavía es un acierto de la gestión que encabezara el ahora ex titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca, es la detención de dos de los implicados en la golpiza que le propinaran a los guardias de una caseta de vigilancia de Residencial Castello, entre ellos el ex boxeador, Rogelio “Porky” Medina. ¡Tómala!

Porque apenas a cinco días de presentada la denuncia por uno de los agraviados o golpeados, que interpusiera el pasado 1 de octubre, después de esos cobardes hechos que tuvieran lugar el 30 de septiembre, en ese fraccionamiento localizado al Poniente de esta “Capirucha”, lo que es al “Porky” Medina, de 30 años, lo ubicaron en la colonia Jardines; y Gabriel “N.”, de 48 años en Las Praderas.

Eso luego de que un Juez Oral Penal girara una orden de aprehensión por el delito de Homicidio Calificado con Ventaja en Grado de Tentativa, que también involucra a una tercera persona que aún anda prófuga, con lo que Medina Luna no solamente perdió la libertad, sino también hasta el trabajo que tenía como entrenador de box en la Comisión del Deporte de Sonora (Codeson). Así el exceso.

Ciertamente que los abusones y montoneros en mención no tendrán para donde hacerse, por lo contundente de las pruebas que hay en su contra, como es un video que se volviera viral, en el que se ve como a punto de alcoholizados y por la fuerza ingresan al cubículo de los vigilantes para agredirlos y todo porque no les permitieron el acceso por el carril de los residentes, al haber uno para los visitantes. ¡Palos!

Motivo por el cual es que ante esas obvias evidencias y las indagatorias llevadas a cabo por los investigadores de la citada Fiscalía, es por lo que solicitaran el arresto de los condenados golpeadores, a quienes sí que “les va salir muy cara” esa felonía que cometieran, si se parte de que uno de los agredidos presentara graves lesiones internas, por lo que llegado el momento habrá que ver qué sentencia les dictan.

Sigue el “tira tira” con camioneros…Si por la víspera se saca el día, entre los que ha seguido “de amor la llama”, en perjuicio de los usuarios del transporte urbano, es entre los concesionarios y operadores de la dirección del Transporte Estatal, de la que es director Carlos Morales Buelna, por como han continuado con sus “jalonellos” y presiones, al extremo de poner en riesgo el servicio. ¡Pácatelas!

Como lo exhibe el que en tanto que por un lado los Vigilantes del Transporte, que encabeza Alfonso López Villa, alertaran a la ciudadanía de que para hoy “San Lunes” tomaran sus providencias, por como desconectaran el GPS de los camiones de Sictuhsa, de ahí que no se sepa cuántos hay en circulación, por otro ayer los choferes se amotinaron en el centro donde los guardan, dizque porque se los quieren quitar.

Así han persistido las disputas, como lo denota que los de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), que pilotea José Luis Gerardo Moreno, ayer temían un albazo o domingazo por parte de Morales Buelna y compañía, de ahí que vía un Twitt ventilaran que los empleados se habían acuartelado en el lugar de pernocta, que está sobre el bulevar Lázaro Cárdenas.

Y si a eso se le suma que el viernes los del sindicato armaran una manifestación, al bloquear los bulevares Luis Encinas y Rosales, además de presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por defraudación de los regímenes del IMSS e Infonavit, por descontarles las cuotas de sus sueldos y no reportarlas, eso habla de que es lío ya está más enredado que ni una bola de estambre de abuelita.

A ese punto han seguido esas mediciones de fuerzas, a través de esas presionadas, como consecuencia de que los de Sictuhsa insisten en que les aumenten las tarifas y subsidios, pero sin antes mejorar esa actividad transporteril, de ahí que el Gobierno del Estado ya les requiriera el regreso de las unidades que les tenía rentadas, pero al parecer son de las mejorcitas que usan, de ahí que no quieran devolvérselas.

Que “facilitan la vida” en la SEC…Quien sí que le ha estado encontrado la cuadratura al círculo, a la hora de mejorar los procesos de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), es su encargado de despacho, Víctor Guerrero, como lo prueba la primera Ventanilla Virtual que abrieran para acelerar y facilitar los trámites de más de 35 mil docentes y personal administrativo. De ese vuelo.

Pues partiendo de lo anunciado Guerrero González, con esa nueva modalidad de atención instalada en Hermosillo, pero que próximamente replicarán en las catorce delegaciones regionales, a la comunidad escolar le ahorrarán tiempo y costos de traslado, en lo relacionado con la impresión de documentación como hoja de servicio, credenciales, constancias de servicio, talones de cheques y demás. ¡Qué tal!

Casi por nada es que Víctor José resaltara, que con ese avance en base a la tecnología, están atendiendo una demanda muy añeja del profesorado y las organizaciones sindicales, como es la petición de acercar los servicios que ofrece la SEC, lo cual finalmente están logrando concretar, si se analiza que de aquí pa´l real ya tendrán un acceso rápido y sin necesidad de hacer las burocráticas filas. Ni más ni menos.

De tal forma que así han estado haciendo la tarea en esa dependencia educativa y en todas las materias, pero dándole el crédito o la “palomita” a la Ejecutiva Estatal, Claudia Pavlovich, por ser una manera de impulsar su política de promover un Gobierno cercano y eficiente para beneficio de los sonorenses, como en esta ocasión lo deja en claro, el como le están “facilitando la vida” al personal de ese sector. ¡Órale!

Más menos así ha estado la positiva agenda que aseguran que ha venido desplegando Guerrero, como lo ejemplifica que también concluyeran con un muy buen promedio o éxito, lo que es la Tercera Jornada Estatal de Formación y Acompañamiento, en aras de capacitar a cerca de 4 mil directivos y maestros de Educación Básica y Media Superior, de cara a su participación en la Evaluación del Desempeño 2018.

