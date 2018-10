Retiran  camiones y les quitan GPS

La medida ocasionó caos en el servicio lo que perjudicó a usuarios

Tiempos de espera prolongados, falta de camiones y desinformación provocó que Sictuhsa sacara de circulación 79 unidades y desactivar el sistema de geolocalización (GPS) del resto de los camiones en una medida que afectó directamente al usuario.

El vocero de la asociación Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa, señaló que desde el sábado por la noche los concesionarios resguardaron en el centro de pernocta las unidades para no entregarlas a su propietario que es la Dirección General del Transporte.

La medida se tomó luego de que un juez dictó que los camiones deberían ser devueltos, pero al parecer Sictuhsa se negó y la DGT para recuperarlas haría uso incluso de ser necesario de la fuerza pública.

Las rutas que resultaron más afectadas fueron la 2, 13, 3, 9, 5 y 6 en donde operan con estas unidades propiedad directa del Fondo para la Modernización del Transporte (Femot), lo que causó largos tiempos de espera pues en toda la ciudad sólo habían alrededor de 150 camiones.

“Parece ser qué se tiene la intención de recuperarlas con la fuerza pública, por eso los concesionarios los están cuidando, pero están cuidando algo que no es de ellos, pues no las quieren regresar a quien les pertenece”, apuntó.

Asimismo, Sictuhsa desactivó los GPS de las unidades de las líneas que opera, las cuales son la 1,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17,18 y 19, lo que provocó que no funcionara el Centro Ubica para su monitoreo por lo cual la aplicación sólo funcionó en las líneas que maneja Femot.

Esto también afectó directamente al usuario quienes no pudieron ubicar su camión provocando a su vez que el tiempo de espera prolongado se volviera en incertidumbre por no saber si pasaría o no.

Esta medida parece estar relacionado con el hecho de no querer entregar las unidades, pues sin GPS no se podrían ubicar dichos camiones, aunque el afectado final resulta ser el propio usuario.