En mal estado los cajeros de la CFE; los clientes no pueden pagar sus adeudos

De plano los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no quieren que sus clientes cautivos les paguen sus injustos cobros por consumo de energía, al no brindarles facilidades para que estos liquiden sus deudas. En los cajeros del boulevard Solidaridad y Francisco Serna, solo dos de ocho se encuentran funcionando, por lo que este domingo eran largas filas de personas las que hacían colas, ya que es el único día de la semana que la mayoría de las gentes tiene para pagar los servicios. Esto no es nuevo, el mal servicio se registra desde hace semanas en todos los cajeros.

Hace más de 15 días, nuestra compañera periodista y conductora de noticias por radio, Cinthia García Amavizca, comentaba esta misma situación apoyada por su amplio auditorio, en donde la gente se quejaba al no poder pagar sus recibos de cobro de la CFE por no encontrar cajeros disponibles. A lo mejor todo es “amañado” para que los clientes no paguen a tiempo y de esta forma cortarles el servicio y después cobrarles recargos. Todo es posible en estas empresas paraestatales, en donde sus trabajadores y empleados son favorecidos al no pagar el consumo.

A parte de que el servicio es caro, de acuerdo a la situación económica del país, en donde el salario mínimo no alza los cien pesos diarios, todavía se tiene que batallar para realizar el pago, que con muchos sacrificios tenemos que realizar; todavía los únicos receptores de estos pagos (cajeros), se encuentran en malas condiciones y con desperfectos. Hace falta más responsabilidad y atención por parte de la empresa monopolio “con prestigio internacional) para sus clientes cautivos. Lo menos que podrían hacer sus funcionarios y empleados, informarle al pueblo sus anomalías.

Urge agilizar proceso para nombrar a nuevo fiscal: Gobernadora Pavlovich

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano hizo un llamado respetuoso al Congreso del Estado y al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado a iniciar cuanto antes los procedimientos para el nombramiento del Fiscal General de Justicia y Secretario de Seguridad Pública de Sonora. Tras la renuncia de ambos funcionarios públicos, la mandataria señaló que es urgente agotar el trámite de los nombramientos ante la necesidad de contar con titulares en estas áreas que son fundamentales y claves para Sonora.

Pavlovich Arellano sostuvo qué en el caso del Secretario de Seguridad Pública, el nombramiento debe surgir de una terna que presente el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, mientras que la del Fiscal General de Justicia, el procedimiento y la decisión final corresponde al Congreso del Estado.

De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Sonora, a partir de la ausencia definitiva del Fiscal General de Justicia del Estado, el Congreso del Estado contará con veinte días para proponer al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado al menos cinco candidatos al cargo de Fiscal.

El Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado validará a los candidatos y la remitirá al titular del Poder Ejecutivo quien propondrá una terna al Congreso del Estado para que sea el poder legislativo, quien designe al nuevo Fiscal General.

La Gobernadora del Estado expresó su confianza en que ambas instancias actuarán de manera responsable, considerando que ambos temas representan un reto grande para el Estado y cuya decisión requiere de la determinación y sensibilidad política de todos los involucrados.

Detienen agentes de la Fiscalía estatal al boxeador Rogelio “Porky” Medina

Dos hombres implicados en la golpiza que propinaron a guardias de una caseta de vigilancia, en Residencial Castello, fueron aprehendidos por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). Según comunicado oficial, después de las investigaciones se ubicó y localizó a Rogelio “N.”, “Porky”, de 30 años, y a Gabriel “N.”, de 48, al contar con orden de aprehensión girada por un Juez Oral Penal.

Dentro de la causa penal 1409/2018, personal de la Fiscalía General obtuvo la orden de aprehensión por el delito de Homicidio Calificado con Ventaja en Grado de Tentativa. Después de recibirse la denuncia por el agraviado, el pasado 1 de octubre, se buscó a los imputados: Rogelio “N.”, “El Porky” fue localizado en la colonia Los Jardines y Gabriel “N.” en Las Praderas.

Ambos, junto con otro hombre, están imputados en los hechos suscitados el pasado 30 de septiembre en la caseta de vigilancia de Residencial Castello en contra de los guardias. Videos de seguridad muestran, que un grupo de individuos, causaron daños a la caseta y propinaron una golpiza a los trabajadores, porque se les impidió el paso al sector.

Con las indagatorias realizadas y ante la contundente evidencia, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado solicitó y obtuvo la orden de aprehensión de un Juez Oral Penal. Tanto Rogelio “N.”, “El Porky” como Gabriel “N.”, quedaron a disposición del Juez.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy