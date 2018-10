Revela López Obrador las rupturas en la renegociación del TLCAN

A unas semanas de que se ratifique el acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que hubo un momento en el que las negociaciones “se rompieron”, al abordar el capítulo energético.

Desde la Plaza Fundidores en el centro de San Luis Potosí, el presidente electo detalló ante centenares de ciudadanos que acudieron a la asamblea, que el capítulo energético planteado a México dejaba prácticamente “sin libertades y sin soberanía a nuestro país” en este rubro.

Al conocer el contenido de lo planteado en las negociaciones, López Obrador explicó que se negó a aceptar “el apergollamiento” que se quería imponer al país, y tras consultar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario del vecino país dio luz verde a la propuesta del futuro presidente mexicano, de mantener la soberanía energética de nuestro país a salvo.

Querían que se aprobara un capítulo sobre energía, así de grueso, donde prácticamente nos quedábamos sin libertades, sin soberanía, dijimos ¡nooo!, eso no lo aceptamos.

Y miren, las cosas cómo se dan: se consultó en Estados Unidos y le preguntaron al final, porque se habían roto las negociaciones, le preguntaron al presidente Donald Trump y él dijo: ‘que quede como lo está pidiendo el presidente electo de México’.

“Ese capítulo, que era un tratado y que nos apergollaba, bueno, quedó en dos pequeños párrafos. ¿Y qué dicen esos párrafos? Que México es un país libre, soberano, y que de esa manera México tiene en todo momento el derecho de manejar sus recursos naturales, su petróleo y su energía”, subrayó, entre aplausos de los ciudadanos.

Al revelar este episodio en las renegociaciones del acuerdo comercial, López Obrador reafirmó que el equipo de transición fue factor determinante para sacar adelante el diálogo y el acuerdo comercial. Enfatizó que desde el 1 de julio, el prestigio de México en el mundo mejoró por la forma en la que se alcanzó el triunfo y la tranquilidad con la cual marcha la transición.

No se permitirá el fracking

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador adelantó que en su sexenio no se permitirá la técnica de extracción de petróleo o gas conocida como fracking.

Al concluir su reunión con el gobernador Juan Manuel Carreras, López Obrador despejó las dudas respecto de la forma en que se extraerán estos combustibles en la entidad y en todo el territorio nacional en su gobierno.

“Les adelanto que no vamos a utilizar el famoso fracking para explotar petróleo; no vamos a usar esos métodos de extracción de petróleo, de gas, eso no se va a aplicar aquí en San Luis Potosí ni en el país”.

El fracking o facturación hidráulica es una técnica utilizada para aumentar la extracción de gas o petróleo del subsuelo mediante inyección de agua a presión.

Previamente, el presidente electo consideró que la reunión con el gobernador Juan Manuel Carreras —en la que participaron senadores, legisladores locales, empresarios y líderes religiosos— fue “muy plural e incluyente”, y en ella se acordó trabajar por el bien de San Luis Potosí.

Tienen a un gobernador “con mucho poder de convocatoria y tiene el don de la conciliación. Nos ha tratado con mucho respeto, y es recíproco (…) ya pasó la campaña, ahora tenemos que gobernar en armonía, que trabajar de manera conjunta”.