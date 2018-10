Pierden mexicanas y quedan fuera

Pierden mexicanas y ya no tienen oportunidad de seguir avanzando, sólo podrían mejorar su posición.

Empezaron dándole pelea a una complicada selección de Serbia, pero poco a poco fueron bajando el ritmo hasta perder en tres sets (25-19, 25-17 y 25-15) en el primer partido de la segunda fase correspondiente al Campeonato Mundial de Voleibol Femenino en Japón.

México no pudo descifrar el ataque de las europeas, quienes mostraron su calidad y fortaleza ante la defensa mexicana. Co. La victoria, las serbias son líderes del campeonato con 6 partidos ganados de 6 jugados, todos en tres sets.

Por México, la mejor jugadora fue de nueva cuenta la regia Andrea Rangel, quien es la capitana del equipo. Rangel anotó 14 puntos para el equipo mexicano y la tapatía Samantha Bricio fue la segunda mejor exponente tricolor con 8.

El resultado deja a la mexicanas en el fondo de su Grupo E con apenas tres puntos que consiguieron en la primera fase ante Argentina.

Con ello, las mexicanas están matemáticamente fuera de la competencia a falta de tres partidos por jugar, pues para avanzar México necesitaría meterse entre los 3 primeros de grupo y aunque ganaran los nueve puntos restantes no superarían al actual tercer lugar, Japón, que cuenta con 13 puntos y un partido menos.

El próximo compromiso de las tricolores será este domingo ante Brasil a las 23:25 horas tiempo del centro de México.