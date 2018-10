Mauricio Ochmann se queja de Aislinn Derbez; “mi mujer no me la calienta”, dice

Recientemente Aislinn Derbez compartió en sus historias en Instagram a sus más de 6 millones de seguidores un video donde deja ver lo bien que se lleva con su pareja, el actor Mauricio Ochmann.

En un primer video de Aislinn se ve a Mauricio cenando un snack. “¿Por qué estás cenando tan healthy? ¡Qué flojera me das! Yo me comí dos hamburguesas hoy”, dijo Aislinn a su marido.

El actor respondió en forma sarcástica: “Porque llegó 9:30, 10:00 de la noche de trabajar y mi mujer no me tiene de cenar”.

Ante las declaraciones de su esposo, Aislinn se defendió dejando claro que sí había comida: “Hay chiles rellenos, hay sopa de fideo, muchas cosas deliciosas; frijoles, lentejas, todo en el refri. Voy a poner esto para evidenciar que estás mintiendo”.

A lo que el actor tristemente comentó: “O sea sí hay comida en el refri, pero mi mujer no me la calienta”. Tras risas de ambos, Mauricio aclaró que no estaba albureando a Aislinn, y que se refería a la comida.

Fuente: SDP noticias