Cuando estamos “en nuestros días” solemos pasarla mal, pues sufrimos de cólicos, inflamación, cambios bruscos de humor, sueño y para rematarla ¡dolor de senos!

De acuerdo con especialistas de Mayo Clinic, el dolor de mamas antes y durante el ciclo menstrual puede ser de moderado a intenso y suele ser en ambas mamas. La principal causa es el desajuste hormonal.

Además, el dolor de senos antes y durante la menstruación se caracteriza por estar acompañado de hinchazón de las mamas y en ocasiones el dolor se puede extender hasta las axilas.

La buena noticia es que si eres de las que padecen de este último malestar, puedes aplicar estos sencillos, pero efectivos trucos para evitar el dolor de senos antes y durante la menstruación.

Toma nota y olvídate de una vez por todas del dolor de busto en tu período:

– Evita el consumo de alimentos irritantes, pues puede provocar la inflamación de las mamas, por ejemplo cafeína y grasas.

– Olvídate de usar brasieres que te aprieten y si puedes opta por los sujetadores deportivos, para evitar la presión en tus senos.

– Reduce tus niveles de estrés

– Haz ejercicio con regularidad

Ya sabes la causa del dolor de senos antes y después de la menstruación y los trucos infalibles para evitarlo. Aplícate de lleno y verás que le darás la vuelta a este malestar en tu días.

Ojo, si el dolor no cesa, acude con tu médico para que te cheque y determine si no hay algún mal detrás del dolor de senos. No lo dejes pasar.

Fuente: Salud 180