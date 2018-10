Renuncia Montes de Oca y García Morales a la Fiscalía y Seguridad Pública

Por motivos personales, Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, presentó su renuncia con carácter irrevocable al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora.

Montes de Oca Mena presentó su renuncia al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora al Honorable Congreso del Estado.

Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, se desempeñó primero como Procurador General de Justicia del Estado de Sonora desde el inicio de la actual administración estatal y luego de las modificaciones a la ley que dio paso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en mayo de 2017, fue ratificado en el cargo por el Congreso del Estado.

Montes de Oca Mena comunicó su decisión a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano quien lo propuso como Procurador General de Justicia del Estado de Sonora al inicio de la administración y su posterior ratificación por el Congreso del Estado.

En su carta Montes de Oca Mena agradeció la oportunidad que se le brindó para servir al Estado, con la certeza de que no escatimó tiempo ni esfuerzo para hacerlo con profesionalismo, rectitud y apego estricto a la legalidad.

La gobernadora del Estado reconoció el excelente trabajo realizado por Montes de Oca Mena al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, donde se desempeñó con gran dedicación alcanzando grandes logros y avances en el combate a la impunidad y la implementación y consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la Procuración de Justicia, entre otros.

Por su parte, Adolfo García Morales presentó a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, su renuncia como Secretario de Seguridad Pública en Sonora, al considerar que concluyó su ciclo en el cargo y por motivos estrictamente personales.

Ramón Mancillas Macedo, Comisario de la Policía Estatal, fue designado como Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, por la Gobernadora Pavlovich, en tanto el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, someta a consideración del Ejecutivo Estatal, la terna para nombrar al nuevo Secretario de Seguridad Pública del Estado.

La mandataria reconoció el trabajo realizado por García Morales, quien asumió el cargo en septiembre del 2015. Agradeció las acciones realizadas a favor de los sonorenses, y exhortó a Mancillas Macedo a continuar reforzando el trabajo en la materia con los tres niveles de Gobierno. García Morales agradeció la confianza para desempeñar su labor con lealtad a la institución, pero sobre todo con honestidad y transparencia.

Hace falta una “ajuste” en los cuerpos policiacos

A como está la situación de violencia en Sonora vale más no salir a la calle, porque podríamos ubicarnos en el lugar equivocado y ser alcanzado una bala perdida de los enfrentamientos entre los grupos de delincuentes y agente policiacos. La situación se está poniendo muy fea en la entidad y, al parecer, nadie tiene la solución para erradicar a tantos malandros que andan armados hasta los “dientes”.

El jueves acribillaron a cinco policías municipales en Guaymas y el viernes otro más en Hermosillo. La policía estatal capturó a cuatro presuntos sicarios.

No se si se deba a los cambios de gobiernos municipales y legisladores locales, en donde los jefes policiacos dejan el cargo y entran otros nuevos. Entonces, los grupos de la delincuencia buscan marcar su terreno, para que no entren otras fuerzas. Los jefes de las policías por lo general son los mismos de siempre, nada más cambias de municipio, por lo que tienen compromisos y la ciudadanía no lo sabe. Es más, a veces ni los mismos gobernantes los conocen, porque a ellos se los imponen. Los nuevos jefes policiacos, estatal y de Hermosillo, son los mismos de años atrás.

En el caso de Hermosillo, el nuevo jefe policiaco será Luis Alberto Castro Lastra, quien ya ocupó el mismo cargo en la administración municipal panista de la alcaldesa María Dolores del Río Sánchez. Ahora regresa con otra panista, o ex panista, Célida López Cárdenas. Al parecer son los mismos grupos de poder quiénes manejan todo…En el caso del Estado, el Comisario Estatal es Ramón Macilla Macedo, fue jefe de la Policía Judicial del Estado en el gobierno de Manlio Fabio Beltrones.

El Comisario interino de Hermosillo, Manuel Cabanillas Herrera, está haciendo lo que puede, sin meterle muchas ganas, porque sabe bien que está “por mientras”. Así no tienen por qué funcionar bien las cosas. Ojalá Castro Lastra sí funcione, porque no es lo mismo los 20 que los 40. Además, la situación de Hermosillo es totalmente distinta. El ha estado muchos años en San Luir Río Colorado, creo, no estoy seguro, es originario de ese lugar…Pues le deseo lo mejor, mucha suerte.

Ahora, si Emilio Hoyos Díaz, presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad, tiene la solución a los problemas por los que está pasando el estado, pues que lo pongan de Jefe policiaco. Afirma que las autoridades no han cumplido y que le han quedado ha deber a la ciudadanía. La situación no es tan sencilla como parece, él lo sabe bien, pero le gusta opinar para respaldar a su empresa…En esta vida todo es negocio.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy