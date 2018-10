Domina Kershaw a la artillería de Atlanta

Cubre ocho innings de pelota de dos hits en la segunda blanqueada seguida del equipo angelino en los playoffs; toman ventaja 2-0 en la serie divisional de la Liga Nacional

Clayton Kershaw cubrió ocho innings de pelota de dos hits en la segunda blanqueada seguida de los Dodgers en los playoffs, y Manny Machado despachó un jonrón de dos carreras para que Los Ángeles derrotasen el viernes 3-0 a los Bravos de Atlanta y tomar una ventaja 2-0 en la serie divisional de la Liga Nacional.

Los Dodgers recurrieron a una fórmula casi idéntica para ganar en el primer juego, en el que Hyun-Jin Ryu toleró cuatro hits con dos outs en siete episodios. Joc Pederson, Max Muncy y Enrique Hernández dispararon cuadrangulares.

Kershaw lo hizo mejor. El zurdo recetó tres ponches y no dio boletos para mantenerse invicto ante Atlanta en su ilustre carrera.

“Creo que una de las mejores salidas que he visto”, dijo el manager de los Dodgers Dave Roberts. “Estuvo en completo control”.

Los Ángeles podría barrer la serie al mejor de cinco partidos en el tercer partido el domingo en Atlanta, donde los Bravos intentarán anotar por primera vez esta postemporada.

As indiscutido del equipo, Kershaw no fue tomado en cuenta como el abridor del primer partido y se designó Ryu. El tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional fue el abridor en ocho de los 10 juegos iniciales de una serie de postemporada de los Dodgers. Roberts explicó que ello obedeció al plan de darle tanto a Ryu como a Kershaw cinco días de descanso entre sus aperturas.

Una victoria adicional depositaría a Los Ángeles en la serie de campeonato de la liga por tercer año seguido. Los Dodgers vencieron a los Cachorros de Chicago en esa instancia la pasada campaña y perdieron ante ellos en esa ronda en 2016.

Kershaw salió hacia el montículo dando la impresión que iba a lanzar en el noveno, desatando vítores de un Dodger Stadium repleto con 54.452 aficionados. Pero cuando Roberts salió a sacar a Kershaw tras 85 lanzamientos, los fanáticos abuchearon.

Kenley Jansen toleró un sencillo con un out al venezolano Ronald Acuña Jr. antes de acreditarse el salvado.

Con dos outs en el el primer acto, el dominicano Machado pegó un jonrón de dos carreras ante un pitcheo en cuenta de 3-0 del venezolano Aníbal Sánchez.

El cubano Yasmani Grandal también la sacó en cuenta de 0-2 ante Sánchez al abrir el quinto para el 3-0.

Acuña disparó un doble por el bosque izquierdo-central ante el primer pitcheo de Kershaw. El novato fue el primer corredor de los Bravos en alcanzar tercera en la serie tras un rodado del panameño Johan Camargo en dirección de Kershaw.

Luego del doble de Acuña, Kershaw retiró a 14 bateadores en fila hasta que el venezolano Ender Inciarte se embasó con un sencillo al cuadro por segunda con dos outs en el quinto. Pero el ex Dodgers Charlie Culberson falló con un rodado al torpedero que sacó out a Inciarte en la intermedia.

“No se puede a alguien en particular”, dijo el manager de los Bravos Brian Snitker. “Todo nuestro alineación la está pasando mal”.

Por los Bravos, los venezolanos Acuña de 4-2 e Inciarte de 3-1. El panameño Camargo de 4-0.

Por los Dodgers, los cubanos Grandal de 3-1, una anotada y una remolcada; y Yasiel Puig de 2-1. El puertorriqueño Hernández de 3-0. El dominicano Machado de 4-1, una anotada y dos remolcadas.