Causan caos vial con bloqueo de bulevares

Para demandar el pago de cuotas al IMSS los trabajadores cerraron intermitentemente los bulevares Luis Encinas y Rosales

Caos y molestias entre automovilistas causó el bloqueo intermitente de algunos carriles de la confluencia de los bulevares Luis Encinas y Rosales, entre 10:35 y 12:00 horas de este viernes.

A pesar de que no fueron bloqueos prolongados, pues primero cerraron el sentido de poniente a oriente del Luis Encinas y después de sur a norte del Rosales, los afectados no ocultaron su molestia y exigían el paso con el claxon e insultos.

El secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), Apolinar Castillo Valdez, aseveró que ayer por la mañana interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra de la empresa por el delito de defraudación de los regímenes del Seguro Social, el cual es del orden federal.

“Estamos pidiendo a la empresa que le dé solución a la problemática de los pagos para dar solución a los problemas de las cuotas obrero-patronales, se deben alrededor de 108 millones de pesos, por lo que nosotros acabamos de levantar una demanda contra el Consejo Administrativo de Sictuhsa en la PGR”, expuso.

Indicó que esta situación de conflicto ha afectado a alrededor de 800 empleados, quienes actualmente van a consulta al IMSS y no los atienden por no estar afiliados, además de que no cotizan en el Infonavit.

“A nosotros las cuotas obrero-patronales nos la descuenta la empresa y no va y las aporta a las instituciones correspondientes. Las mismas autoridades van a determinar dónde están esos dineros y quién es el responsable”, sentenció.

Puntualizó que la empresa les echa la culpa de la retención del dinero a las autoridades y las autoridades a Sictuhsa, por cuestiones de subsidios y mecanismos de pagos que tienen entre ellos.

Castillo Valdez ofreció disculpas y pidió comprensión a los automovilistas afectados, pero que el bloqueo lo realizaron para presionar a las autoridades y que den una solución a su problemática.