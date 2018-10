Ben Affleck envía emotivo mensaje tras salir de centro de rehabilitación

Ben Affleck lo logró. Cumplió un periodo de 40 días en rehabilitación por su adicción al alcohol, ya se ha trasladado a un centro de atención ambulatoria.

Una vez fuera, vía redes sociales, envió un bonito mensaje:

“Esta semana completé una estadía de cuarenta días en un centro de tratamiento para la adicción al alcohol y permanezco en atención ambulatoria. El apoyo que he recibido de mi familia, colegas y fanáticos significa más para mí de lo que puedo decir. Me ha dado la fuerza y el apoyo para hablar sobre mi enfermedad con otros”.

Luchar contra cualquier adicción es una lucha de por vida y difícil. Debido a eso, uno nunca está realmente dentro o fuera del tratamiento. Es un compromiso de tiempo completo. Estoy luchando por mí y mi familia. Muchas personas se han acercado a las redes sociales y han hablado de sus propios viajes con las adicciones. A esas personas, quiero darles las gracias. Su fuerza es inspiradora y no están solos. Como he tenido que recordar, si tienen un problema, obtener ayuda es un canto de coraje, no de debilidad o fracaso.

“Con aceptación y humildad, sigo valiéndome de la ayuda de tanta gente y estoy muy contento con todos aquellos que están ahí para mí. Espero que en el futuro pueda ofrecer un ejemplo a otros que están luchando”, finalizó.

Por otra parte, Jennifer Garner aprovechará la desintoxicación de Ben para llegar a un justo acuerdo de divorcio.

Fuente: SDP noticias