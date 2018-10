“Apuestan” por legalización de drogas

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, consideró que la legalización de la droga con fines medicinales podría ser una salida al problema de la violencia en el País.

“Ya está en la mesa (la propuesta de la legalización de los estupefacientes) y creo que puede ser una salida. Aquí, lo único que habría que estar tratando de ver cómo se atendería es la seguridad de los campesinos que ya no la van a vender a los delincuentes, sino al Gobierno para así hacer la morfina que servirá para atender el problema del dolor de los pacientes”, señaló el General.

Sin embargo, Cienfuegos consideró que es un tema que tendrá que debatirse, pero que en principio le parece que es correcto.

El equipo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha planteado que enviarán una reforma constitucional al Senado de la República para legalizar la amapola con fines medicinales.

“Es una propuesta que hizo también el Gobernador (Héctor Astudillo) hace algún tiempo, habrá que ver cómo funciona”, refirió.

Cienfuegos y el Gobernador Astudillo Flores pusieron en marcha el 41 Batallón de Infantería que tendrá su sede en Teloloapan que pertenece a una zona de alta incidencia delictiva derivado de la pugna que existe entre las organizaciones criminales Guerreros Unidos y la Familia Michoacana.

También, existen tres organizaciones autodenominadas policías comunitarias, La Tecampanera, Movimiento Apaxtlense y la autodefensa de Ixcapuzalco y Cuetzala del Progreso.

Pese a la presencia de estos grupos de autodefensa y de que existe una Base de Operaciones Mixtas (BOM) la narcoviolencia no ha disminuido.

Cienfuegos comentó también que el Ejército Mexicano no tiene ninguna objeción de seguir en las calles en tareas de seguridad como es la propuesta que ha planteado el nuevo Gobierno que va entrar en funciones el primero de diciembre.

“Creo que hoy pretenden hacer alguna otra forma de atender el problema que estamos trabajando ya de manera coordinada con el nuevo Gobierno y de determinar cómo es que podríamos seguir apoyando a las estructuras de seguridad pública con el apoyo militar”, sostuvo.

Asimismo, recordó que hay una Ley de Seguridad Interior que legaliza que el Ejército siga en las calles, pero que habrá que esperar lo que resuelva la Suprema Corte de la Nación sobre su constitucionalidad.

Cienfuegos Zepeda firmó que las propuestas de los posibles titulares de la Sedena para el próximo sexenio ya están en poder del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que será López Obrador el que decida quién va a ser el próximo Secretario de la Defensa Nacional.

Cienfuegos informó que este 41 Batallón de Infantería con sede en Teloloapan va a cubrir entre 8 y 10 municipios de las regiones Norte y Tierra Caliente de Guerrero.

Dijo que la instalación de este cuartel con 500 soldados es un lugar estratégicamente idóneo para tener unidad militar que tendrá como objetivo apoyar a los Gobiernos, pero sobre todo a los ciudadanos.

Luego de haberse inaugurado el cuartel militar, los 500 soldados del 41 Batallón de Infantería desfilaron por las calles de Teloloapan.