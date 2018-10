The Mandalorian será el nombre de la serie live-action de Star Wars

Jon Favreau reveló el nombre oficial de la nueva serie live-action de Star Wars, el cual revela también mucho de la trama.

The Mandalorian es el nombre del proyecto y abordará la mitología de la raza de Jango y Bobba Fett; no obstante, el creativo reveló que estos no aparecerán en la serie, por el contrario, se recurrirá a un nuevo personaje. Asimismo, estará ubicada después de el Retorno del Jedi y antes de El Despertar de la Fuerza.

El show será una exclusiva del servicio Disney Play, la plataforma de streaming de la Casa del Ratón, llegando en algún momento de 2019.

Esta revelación podría ser parte de la nueva estrategia alrededor de la Guerra de las Galaxias de Disney, recordemos que Bob Iger señaló que irán más lento con estos proyectos, centrándose en series para expandir el universo, en lugar de películas.

Fuente: SDP noticias