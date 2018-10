“Revive” la Suprema Corte Caso ABC

Declaran la guerra a Policía guaymense

Rastrea la Fiscalía al tirador de bulevar

Sale de una y entra a otra Gobernadora

“Revive” la Suprema Corte Caso ABC…Con todo y que es una caso en el que ya casi nadie cree, por tantos años de impunidad, como es el del incendio de la Guardería ABC, pero lo que sí es que una novedad, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo “reviviera”, al aprobara atraer dos de los amparos interpuestos en torno a esa tragedia en la que murieran 49 niños. De ese pelo.

Porque en términos jurídicos eso significaría que ese máximo órgano judicial del País, en definitiva resolvería el destino legal de los 19 implicados, incluidos dos socios de esa chamuscada estancia infantil subrogada por el IMSS, después de casi una década de estar siendo enjuiciados, por estar acusados de tener alguna responsabilidad en esa catástrofe ocurrida el 5 de junio del 2009. ¡Tómala!

Eso luego de que en ese lapso los involucrados se han defendido como gatos boca arriba en los tribunales para no pisar la cárcel, con todo y que el 13 de junio del 2017 el Juez Primero de Distrito emitiera una resolución que los condenaba a terminar en prisión, en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Hermosillo, pero a la clásica se ampararon y es por lo que hasta ahora han evitado ser encarcelados.

Es por eso que ante el contra amparo que también presentaran los afectados, lo que es el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta Capital, optara por solicitarle a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción, que es lo que finalmente resolvió, de ahí que ahora podría ratificar, reducir o eliminar las sentencias contra los señalados de culpables.

A ese nivel ahora sí serán atendidas las demandas de justicia de los padres de las víctimas, entre ellas el que les aumenten las penas a varios de los procesados, porque si bien el Tercer Tribunal ratificó algunas de las sentencias, los más absurdo y dudoso es que por otro lado redujo las penas de 20 a 14 años en diferentes casos, de ahí el porque pusiera el grito en el cielo y no es para menos. Así el dato.

No en balde es que a tanto tiempo de ese trágico acontecimiento que conmocionara a México, lo cierto es que a la fecha no hay nadie tras las rejas, por el sesgo político que le dieran a ese enjuiciamiento, como lo refleja que la esposa de uno de los ex dueños prófugos, Antonio Salido, cual es Marcia Gómez del Campo Tonella, es pariente de Margarita Zavala, la esposa del ex “Presi”, Felipe Calderón. ¡Órale!

Lo que viene a explicar el porque de las largas que le han dado a ese juicio, que a las quinientas terminó de caer “en la cancha” procesal de la SCJN, que es la que habrá de fijar el castigo que habrá de aplicarse, partiendo del grado de responsabilidad de los que “están en ese ajo” legaloide, en lo que es una resolución que cabe aclarar que no será de la noche a la mañana, porque igual se llevará sus varios meses.

Aunque lo que le da esperanza a los deudos, es que quien posiblemente esté a cargo de esa revisión, es el ministro Arturo Zaldívar, quien ya había promovido un proyecto sobre esa quemazón de la ABC, concluyendo que el sistema de subrogación de guarderías del Seguro era un caos; a la vez que ha evaluado otros asuntos como el de la liberada secuestradora de origen francés, Florence Cassez. ¡Zaz!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Declaran la guerra a Policía guaymense…Pa´ quien dude que los diablos o más bien los sicarios andan sueltos, ahí tienen que ayer al mediodía en Guaymas la violencia llegara a su clímax, con el asesinato de cuatro policías, tres integrantes del Grupo Operativo y un elemento de Tránsito, a los que rafaguearon, en hechos ocurridos la calle Serdán, que es la principal de ese inseguro puerto. ¡Vóitelas!

Al ser un ataque perpetrado por un grupo armado contra los agentes guaymenses, que vuelve a poner en entredicho a los miembros de esa corporación, por como en esta ocasión prácticamente los “cazaran”, a la hora de acribillarlos en el mero Centro de esa comunidad, quedando regados los cuerpos de Enrique Alamillo Romero y Marlon Islas Dueñas, Pedro Corral Velásquez y Abraham. ¡Pácatelas!

Lo que se pone de manifiesto que a ese extremo ya ha llegado la inseguridad en esa localidad, con esa guerra que terminaran por declararle a la Policía Municipal porteña, por los atentados de los que han venido siendo objeto en los últimos meses, el más reciente el pasado 31 de agosto, cuando al salir de un gimnasio balearan a la Subdirectora de ese ente policial, Lilián Arce, quien vivió para contarlo. ¡Ñácas!

Ya que en esta ocasión los agarraron de todos al bolón, al momento en que al parecer andaban en un rondín de vigilancia, al mando Francisco Javier Peña, quien sólo resultó con heridas de esquirlas, lo que habla de que así los han traído de encargo, si se analiza que en marzo del presente año también unos hombres armados ejecutaran al comandante, Francisco Genaro Bogarín, es decir, de la misma forma.

Así ha seguido dando la mala nota la “Poli” de esa ciudad, tan es así que esta vez hay quienes no descartan que esa múltiple ejecución tenga relación con el “levantón” del que semanas atrás fueran objeto un par de jóvenes en San Carlos, después de haber sido detenidos por los municipales, de ahí que se especulara que los hubieran entregado a un bando delincuencial, pero sin que se volviera a saber nada.

Sin embargo y al margen de los asegunes, lo único cierto es que es un suceso de acto impacto que consternara a los sonorenses, por como atacaran a una institución policíaca que desde hace rato que ha estado en entredicho, por la mayoría de sus jefes no haber pasado las pruebas de confianza, pero con todo y eso lo que es el ex alcalde, Lorenzo De Cima, sospechosamente los mantuvo en sus puestos. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rastrea la Fiscalía al tirador de bulevar…Y los que se sigue demostrando que en todo están, son los de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que es Fiscal general Rodolfo Montes de Oca, por como ahora iniciaran el rastreo de una persona que aparece un video que se volviera viral, realizando detonaciones con arma de fuego en el transitado bulevar José María Morelos. De ese vuelo.

Pues al hacerse pública esa acción por las redes sociales, lo que Montes de Oca Mena y compañía, por medio de un Agente del Ministerio Público iniciaron la respectiva investigación, comenzando por requerirle al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I) de la Secretaría de Seguridad Pública, las videograbaciones captadas por las cámaras en el citado sector.

Toda vez que atando cabos consideran que esa disparadera que hicieran desde el interior de un vehículo en movimiento, según esto un Nissan Tiida, color gris, cuando el conductor sacó la mano y accionó una pistola, podría corresponder a un presunta balacera reportada el pasado domingo 23 de septiembre sobre esa vialidad, en lo que es un área comercial muy concurrida, donde se localiza un Mc Donald. ¿Será?

Casi por nada es que a partir de esa filmación, que no se sabe si los mismos autores de esa tracatera la hayan subido a la red del Internet, ya les están siguiendo la huella, en aras de tratar dar con el paradero del o los responsable de ese tiroteo, ya que con esas imágenes buscan conocer las características del carro, así como el número de placas y otros datos que lleven a su ubicación. ¿Cómo la ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sale de una y entra a otra la “Gober”…Quien vaya que no sale de una cuando ya entra a otra, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, como lo denota el que ahora le estén pidiendo a la Federación una Declaratoria de Emergencia para once municipios de la zona Noroeste del Estado, derivado de los estragos causados en días pasados por la depresión tropical “Rosa”. Ni más ni menos.

Y es que apenas semanas atrás habían hecho lo propio por la afectación que provocara el tormentón 19-E, que cayera en el Sur de la Entidad, en perjuicio de un mismo número de localidades, cuando ahora están haciendo esa gestión ante la Secretaría de Gobernación, para de igual manera poder acceder a los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y así auxiliar a las familias damnificadas.

A ese punto es que Claudia ha estado enfrentando esas contingencias acuáticas, como ahora por esas latitudes que abarcan las municipalidades de Puerto Peñasco, San Luis R. C., Caborca, Pitiquito, Plutarco Elías Calles, Altar, Atil, Sáric, Oquitoa, Tubutama y Trincheras, a raíz de esas llovidas atípicas, porque aunque no estuvo como en la parte colindante con Sinaloa, sí sufrieron daños que deben ser atendidos.

Ante lo que concluyen que la Mandataria Estatal no ha escatimado esfuerzos a la hora de enfrentar los desastres que han propiciado esas depresiones tropicales como “Rosa”, que ahora le pasara rozando a esas comunidades, de ahí que los de la Unidad Estatal de Protección Civil aún se mantenían en las áreas dañadas, a fin de terminar con la evaluación de los destrozos y contabilizar a los que requieren auxilio.

En esos términos ha estado la pronta atención de Pavlovich Arellano ante esos meteoros, que casi a uno tras otro han impactado a la región, con la intención de darle una rápidas respuesta a las necesidades más básicas de los ciudadanos que prácticamente quedaran con “el agua al cuello”, de ahí que no lo haya pensado dos veces para remangarse las mangas y pantalones y encabezar esa auxiliada. ¡Qué tal!

Correo electrónico: [email protected]