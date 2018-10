Sale Ben Affleck de rehabilitación

El actor señaló que su lucha contra la adicción es para el bienestar tanto suyo como de su familia; consideró que pedir ayuda cuando se necesita es una señal de coraje y no de debilidad

Tras 40 días en un centro de rehabilitación para tratar su problema de alcoholismo, Ben Affleck abandonó el recinto y compartió una carta dirigida a sus fans a través de su cuenta de instagram.

El protagonista de “Batman vs Superman” decidió abrir su corazón y su vida privada con sus cuatro millones de seguidores al hablar abiertamente de sus días de encierro.

“El apoyo que he recibido de mi familia, compañeros de profesión y fans significa más para mí que cualquier otra cosa. Me ha dado la fuerza y el apoyo para hablar de mi enfermedad con otros”, escribió el intérprete de 46 años.

“Luchar contra cualquier adicción es un proceso que dura la vida entera y es difícil. Por eso, uno no sale ni entra nunca de tratamiento. Es un compromiso de tiempo completo”.

El actor señaló que su lucha contra la adicción es para el bienestar tanto suyo como de su familia, y consideró que pedir ayuda cuando se necesita es una señal de coraje y no de debilidad.

“Muchísima gente me ha contactado en las redes sociales y me ha hablado de sus propios recorridos con la adicción. A toda esa gente, quiero darles las gracias. Su fuerza es inspiradora y me apoya de maneras que no pensé que fueran posibles. Me ayuda a saber que no estoy solo”.

El actor entró a rehabilitación el pasado 22 de agosto con el apoyo de su ex esposa, la actriz Jennifer Garner.