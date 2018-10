Novia humilla a su prometido por el anillo de compromiso que le regalo

Para muchas mujeres, entre las cuales me incluyo (obvio) el amor es lo más importante. Que sea una persona cariñosa, contenedora, que me permita crecer personal y económicamente (perdón) quise decir profesionalmente. Y si además el amor viene acompañado de joyas… mucho mejor.

Y al parecer esta mujer profundamente enamorada, quedo decepcionada cuando su futuro marido le entrego el anillo de compromiso.

En una publicación anónima en MumsNet, ella despotricó sobre el anillo de $ 1,674 como si fuera un juguete de plástico.

A continuación, nuestro especialista en idiomas tradujo la publicación de la señorita.

“Mi novio me pidió matrimonio y me ofreció un anillo que él había elegido: un diamante sobre oro blanco. Estaba muy contenta y emocionada al aceptarlo, pero quedé decepcionada la primera vez que vi el anillo. La primera palabra que me vino a la mente fue pequeño”.

No me disgusta para nada el tipo de anillo en sí, ya que un diamante en solitario habría sido mi elección también. Es más bien el todo. El color del oro, como está montado, lo pequeño de la piedra, el grosor del metal.

Su salario es de casi 6 cifras y normalmente es muy generoso. He visto la factura y sé que ha pagado 1.674 dólares por ello, que es mucho menos de lo que imaginaba que gastaría en una joya tan significativa.

Pero él estará aún más decepcionado conmigo si me quejo al respecto, cuando a sus ojos el anillo me queda bien y no tiene ningún fallo, salvo que es decepcionante y no me hace feliz.

Parece que alguien de su trabajo le dijo “si solo le importa el anillo, entonces no es la chica adecuada para ti”.

Lo ideal y que me habría encantado seria haber elegido juntos un anillo y pasar juntos un día especial encontrando uno que nos gustara.

Ya que es algo que voy a llevar todos los días y una joya tan especial, quería que realmente me encantara y sencillamente, no me gusta.

¿Alguien más ha pasado por una situación así?

¿Qué hicisteis?

Muchas personas no dudaron en criticarla fuertemente en las redes sociales.

Sin embargo, ella no entiende porque la critican, porque no es una persona materialista e interesada. ¡NO PARA NADA!!!!

Fuente: insolitonoticias