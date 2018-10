Matan a su hija y la amenazan por denunciar en el Estado de México

Roxana Garnica narra que su hija fue encontrada calcinada dentro de un auto en San Juan Teotihuacán; un presunto asesino pidió dinero para no hacerle más daño a su familia

Primero le quitaron a su hija y ahora la tienen amenazada. Roxana Garnica, madre de la fallecida Diana Laura, y su familia tienen que vivir escondidos, pues han recibido intimidaciones por parte de quienes presuntamente quemaron y mataron a la joven de 23 años de edad.

El pasado 4 de enero, Diana, madre de tres hijos, salió de su casa en Ecatepec junto con su bebé de seis meses de edad, su cuñado y concuña para vender juguetes.

Unas horas después Roxana recibió una llamada por parte de su yerno para preguntarle por su nieta y su hija, pues minutos antes le habían notificado que encontraron a una niña con características similares a su familiar abandonada cerca de un centro de salud ubicado a varios kilómetros de distancia, en San Juan Teotihuacán, Estado de México.

Por dos días estuvieron buscando ellos mismos a Diana, pues hubo apatía en la Fiscalía para atenderla. Finalmente les avisaron que habían encontrado un vehículo con tres cuerpos calcinados.

“Me dijeron que habían encontrado el carro con personas ahí calcinadas. Cuando vi las imágenes me di cuenta que efectivamente sí era mi bebé. Me dijeron que teóricamente sí era, pero que le tenían que hacer una prueba de ADN. Entonces de ahí empezó nuestro calvario porque yo lo que quería era ver a mi hija y no me dejaron verla, se quedó mucho tiempo y nos tardaron mucho para entregarnos el cuerpo“, comentó Roxana.

Después de 15 días por fin le entregaron el cuerpo, pero empezó su segunda pesadilla, pues comenzaron a ser acosados y perseguidos por quienes presuntamente asesinaron a su hija.

Nos llaman para corroborarle a mi yerno que ellos habían sido parte del asesinato de mi hija y le pidieron dinero. Él hizo un depósito porque tuvo miedo. Le dijeron que si no dejaba todas las averiguaciones previas iban a matar a sus hijos. Las llamadas no han parado”.

Desde entonces las autoridades decidieron brindarles protección y ahora viven bajo resguardo, pero también con muchas limitaciones.

“No podemos salir a jugar, no podemos hacer una vida normal como todos, tenemos miedo en todo momento, no podemos andar por la calle, no podemos hacer nada”.

Sin embargo, ahora hay una esperanza luego de que fuera detenida una persona presuntamente relacionada con estos hechos.

Pedimos que no lo dejen salir, que se haga justicia, que sigan las investigaciones, que agarren a todas las personas que tanto intelectual como materialmente participaron en la muerte de mi hija”.

Roxana solo pide que se haga justicia y se dé con el paradero de los responsables de la muerte de su hija.