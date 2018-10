Irina Baeva confirma romance con Gabriel Soto; mientras Geraldine Bazán agradece apoyo de mujeres

Irina Baeva ya grita a los cuatro vientos su amor por Gabriel Soto, pues luego de negar una relación sentimental por varios meses, tras ser captados en plena cita, ahora la rusa no oculta su romance con el mexicano.

Durante una entrevista para Televisa Espectáculos, la artista fue cuestionada con respecto a hacer oficial su relación con Soto, a lo que con una gran sonrisa contestó: “Más oficial que eso (imposible)”.

Sobre el tuit que publicó Geraldine Bazán en relación a que por ahora sus hijas no pueden convivir con la pareja de Gabriel Soto, Irina comentó: “Yo no voy a entrar en ese juego de opiniones y mejor me reservo mis comentarios”.

Asimismo, la artista manifestó que pese a los ataques que ha recibido en redes sociales, sigue estando tranquila. “No por eso yo no voy a salir a la calle el día de mañana, realmente pues yo no tengo nada que ocultar, entonces no tengo por qué andar temerosa por las calles”.

Por su parte, Geraldine Bazán también fue interrogada con relación a las agresiones que ha recibido Irina Baeva en redes sociales tras destaparse su romance con su aún esposo, y sin querer referirse a su colega, decidió agradecer las muestras de apoyo que ella ha recibido del sexo femenino a través del mismo medio. “Las adoro, las quiero, muchas gracias por el apoyo siempre, y bueno, somos mujeres, y en eso estamos todas juntas”, subrayó.

Finalmente, Geraldine tampoco quiso hablar al respecto de la supuesta relación que mantuvo Marjorie de Sousa con Gabriel Soto cuando el padre de sus hijas vivía con ella, tal como lo dio a conocer una publicación hace un par de días.