Sacude violencia a Guaymas; matan a cinco policías en dos ataques

Guaymas estuvo en la boca de todos durante este jueves, calificado como un día negro para la seguridad en el vecino puerto y en Sonora, en general, porque no es cualquier cosa que en un solo hecho, dividido en dos ataques, hayan muerto cinco elementos de Seguridad Pública Municipal a manos de un grupo delincuencial.

Además de lo grave del hecho en sí, es sumamente preocupante que éste haya ocurrido a plena luz del día, en las inmediaciones de una escuela primaria y prácticamente a la hora de salida de los menores, además, de que la calle Serdán, es una de las más transitadas en el puerto y cualquier civil pudo resultar herido o haber fallecido.

Las especulaciones que se levantaron posteriormente fueron muchas, además de que en redes sociales trascendió que los elementos municipales se “acuartelaron” o escondieron, dijeron otros, en lugar de buscar a los atacantes.

E incluso, se dijo que estos hechos obedecían al caso de los jóvenes detenidos por municipales de Guaymas en meses pasados, quienes desaparecieron porque supuestamente los habrían entregado a un grupo delincuencial, ya que pertenecían a una agrupación contraria, luego de lo cual, los entonces jefes policiacos abandonaron sus cargos.

En ese sentido, la alcaldesa Sara Valle Dessens, manifestó que los hechos de este jueves “es algo que evidentemente venía de tiempo atrás” y destacó que ellos prácticamente estaban asumiendo el cargo.

Por lo pronto, luego de estos hechos los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública implementaron un operativo por aire y tierra para dar con el paradero de los atacantes, que esperemos que se logre.

“Se olvidan” de austeridad republicana que pregona AMLO

Tiene razón el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, al señalar que él no fue quien contrajo nupcias por todo lo alto y haciendo gala de derroche en una época en la que ante la “quiebra” del país, debería de imperar la austeridad, sin embargo, quien lo hizo fue uno de sus hombres cercanos y supuestamente uno de los artífices de su triunfo, por lo que se presume, que también debería de enarbolar sus principios.

Desde el fin de semana anterior ha dado mucho que hablar la boda de César Yáñez y Dulce Silva, quienes por cierto ya no se cuecen al primer hervor, es decir, no se les puede tachar de inexpertos o de que no midieron las consecuencias de lo que representaría casarse con mil invitados y derrochar en una cena de varios tiempos, con langosta y cortes finos, rociada con champagne y otras bebidas espirituosas que corrieron como ríos en el festejo.

Y la cereza del pastel fue que este miércoles salió publicada en la portada de la revista Hola!, la reseña de la boda, pese a que cuando salió una entrevista con la todavía primera dama, Angélica Rivera, se subieron por las paredes criticándola… Pero indudablemente tiempos, traen tiempos.

Lamentablemente, en este caso, ni siquiera han asumido el poder y ya “están enseñando el cobre”, como se dice coloquialmente, y aunque López Obrador, quien fungió como testigo de honor de la boda, se deslindó del derroche de su amigo y colaborador, lo cierto, es que empieza a dejar mal sabor de boca en algunos y en otros, aumenta el que ya tenían.

Cabe señalar es sabido que la “austeridad republicana” que tanto proclama López Obrador, es un mito en la familia del presidente electo, ya que sus hijos se dan vida de reyes, aún y cuando no lo quieran reconocer sus defensores a ultranza.

Regresará Luis Alberto Campa Lastra a Seguridad Pública Municipal

Luis Alberto Campa Lastra, quien fuera titular de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo en el trienio de María Dolores del Río, entonces emanada del Partido Acción Nacional (PAN), quien también ocupó el mismo cargo en San Luis Río Colorado, durante el trienio de Enrique Reina.

Campa Lastra también tuvo un cargo en la Secretaría de Seguridad Publica, en el sexenio de Guillermo Padrés, y ahora una de las caras más conocida de las administraciones panistas, es la “carta fuerte” de la alcaldesa Célida López, a quien propondrá a Cabildo como titular de Seguridad Pública.

Indudablemente, como dice el refrán “un tigre –o tigresa- no cambia sus rayas” y la Presidenta Municipal, se ha rodeado de morenistas empanizados.

Correo electrónico [email protected]