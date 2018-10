Golea Estados Unidos al Tri femenil 6-0

La Selección Femenil de Estados Unidos no se tocó el corazón para golear 6-0 al Tricolor, que en su debut en el Campeonato de la Concacaf, donde la escuadra nacional cometió todo tipo de errores a la defensiva y nunca pudo hilvanar una sola jugada a gol.

Con esta victoria, el cuadro local se colocó en el liderato del Grupo A, con 3 puntos, seguida de la escuadra de Panamá que también ganó sus tres primeras unidades tras vencer a Trinidad y Tobago (3-0).

Las fallas del conjunto nacional fueron puntuales, pues apenas al minuto dos, ya iban perdiendo con un gol de Megan Rapinoe, quien las tomó mal paradas.

México mantuvo a raya a la escuadra dirigida por Jill Ellis y aunque no generaron opciones a la ofensiva, trataron de mantener su portería bien custodiada.

Apenas inició el complemento, otra vez tomaron mal parada a la escuadra Tricolor con otro gol de vestidor, que fue convertido por Julie Ertz quien puso el 2-0, para impedir que México pudiera asentarse en la cancha.

Al 56′, apareció la veterana Alex Morgan quien venció con un cabezazo a la portera Bianca Henninger, luego de que la dejaron rematar a placer un tiro de esquina cobrado por Rapinoe, pues nadie fue a marcarla.

Por más que el técnico, Roberto Medina quiso hacer algunos ajustes, su planteamiento no fue el adecuado, pues le apostó a ir a buscar jugadas ofensivas y terminó regalando espacios.

Tobi Heath apareció al 60′ para anotar el 4-0 con un cabezazo, Christian Dunn desbordó por derecha, superando a Cristina Ferral para dar el pase.

Con el equipo totalmente entregado, el Tri ya no pudo ni levantar la cabeza y tras un nuevo error de la portera Henninger, quien soltó el balón en el área, al 69′, Megan Rapinoe aprovechó para poner el 5-0.

Desde la banca, el técnico mexicano no podía ocultar su desencanto, y la línea ofensiva del Tri también, porque nunca hubo quien tomara la media cancha para darle balones a Charlyn Corral y Stephany Mayor.

Para hacer más grande la herida, Alex Morgan le dio forma a su doblete para cerrar la cuenta al 79′, anotando el 6-0.

México se enfrentará a Trinidad y Tobago el próximo domingo.