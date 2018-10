Entregan cinco mil préstamos a empleados federales

Claudia Pavlovich encabezó la entrega de los apoyos y recursos adicionales en apoyo a los trabajadores y pensionados derechohabientes afectados por la tormenta tropical 19-E

En apoyo a los trabajadores y pensionados derechohabientes del Issste, afectados por la tormenta tropical 19-E, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano encabezó la entrega de cinco mil préstamos especiales y recursos adicionales para mejora de vivienda, además de préstamos adicionales del Fovissste para trabajadores federales damnificados en Sonora.

En compañía de Florentino Castro López, director General del Issste, la mandataria estatal entregó a los líderes sindicales en la entidad, tres mil créditos que beneficiarán a trabajadores federales y sus familias en once municipios que fueron declarados como zona de desastre por las recientes lluvias y cuyos hogares tuvieron severos daños.

Además, se otorgaron dos mil apoyos más para los derechohabientes del Issste en Sonora, mil préstamos especiales y mil préstamos ordinarios.

La gobernadora Pavlovich reconoció el esfuerzo inmediato del Gobierno federal para que las y los sonorenses damnificados por la tormenta tropical 19-E, puedan solventar sus necesidades básicas y dejar atrás poco a poco el trago amargo que tuvieron en días pasados.

“Ahora sigue que esa gente pueda reconstruir su casa, que puedan comprar sus refrigeradores, sus colchones, y les quiero agradecer muchísimo que estén aquí, porque no sólo es la ayuda, sino es la ayuda en el momento en que se requiere, en el momento que realmente se necesita, si la ayuda llega dentro de un año ya no es lo mismo; quiero ser muy puntual en agradecer al señor Presidente (Enrique Peña Nieto), su apoyo en estos días difíciles para Sonora”, afirmó.

Además de apoyar a las familias afectadas por las lluvias, este tipo de acciones contribuyen al desarrollo en Sonora, resaltó la Gobernadora Pavlovich, al generar una derrama económica importante.

Por su parte, Florentino Castro López director General del Issste, detalló que los 3 mil derechohabientes contarán con un préstamo de un monto de 30 mil pesos, con un plazo de hasta cinco años y una tasa de interés del nueve por ciento anual.

Asimismo, anunció que los trabajadores que tienen viviendas de Fovissste y hayan sufrido algún daño a consecuencia de las lluvias, tienen que reportarlo a la delegación, ya que cuentan con un seguro para reparar los daños; y adicionalmente se autorizaron créditos para mejora y mantenimiento de sus viviendas.

“El préstamo de contingencia no toma en cuenta ni antigüedad ni nivel salarial ni adeudo, es por 30 mil pesos parejo, y es para enfrentar la emergencia, para reponer las salas, la cama, el refrigerador y reponer lo que se nos haya dañado”, aseguró.

Además de los tres mil préstamos de contingencia, el Director General del Issste añadió que se entregarán dos mil apoyos más para los derechohabientes sonorenses en préstamos especiales y ordinarios.