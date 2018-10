Defiende Haza narcoseries

Para el actor, dar vida a personajes relacionados con el narcotráfico no significa una responsabilidad social, ya que la decisión de compartir estos contenidos depende de los padres, no de los actores

Plutarco Haza no dejará de hacer narcoseries ni siquiera con la llega de su próximo bebé.

Para el actor, dar vida a personajes relacionados con el narcotráfico, como sucedió en la serie “El Señor de los Cielos” al interpretar a Dalvio Navarrete “El Ingeniero” (2015-2017), no significa una responsabilidad social, ya que la decisión de compartir estos contenidos depende de los padres, no de los actores.

“Yo, más bien, alejaría a mis hijos de las narcoseries, no a mí. Realmente lo absurdo es que dejen a niños verlas, y eso es responsabilidad de los papás, no de nosotros”, afirmó Haza.

A diferencia del actor Mauricio Ochmann, quien decidió alejarse de este tipo de contenidos debido al mensaje negativo que dejaba en los jóvenes, Haza cree que es necesario retratar esta realidad para que así el público identifique lo que se vive actualmente en su entorno.

“Si él (Ochmann) va a renunciar a hacer programas para adultos, ¡qué bueno!, que se dedique a hacer programas para niños, pero yo no me siento responsable por hacer una narcoserie, todo lo contrario.

“El que existan este tipo de contenidos es porque el gobierno ha hecho un mal trabajo y hay violencia en el País”, expresó.

Lamentó la postura de los que se expresan mal de estos productos luego de finalizar sus contratos.

“Lo que no me gusta es que mientras sigan haciendo más temporadas de “El Señor de los Cielos” o alguna otra narcoserie, los que ya no están le tiren a los que siguen trabajando ahí.

“Creo que es un proyecto muy digno, tiene sus cosas, pero si sientes que fue dinero mal habido, pues dónalo a la caridad y siéntete mejor, pero nada más. Siento que salir y hablar es un poco desleal hacia tus compañeros”, sostuvo.

Actualmente, Haza interpreta a Carlos Valdés, el fiscal que logró meter a la cárcel a Yolanda Saldívar (Damayanti Quintanar) en la serie “El Secreto de Selena”, protagonizada por Maya Zapata y la cual pasa por TNT.

En cuanto a lo personal, luego de cuatro años de matrimonio con Ximena del Toro, ambos esperan la llegada de su bebé, quien tiene tres meses de gestación.

“Me siento muy contento, muy bendecido de haber hecho mi vida con una mujer maravillosa y que ahora Dios nos premie con un bebé. Todavía no sabemos qué será, pero lo que venga, estaremos muy contentos”, aseguró.

Haza, de 46 años, ya tiene un hijo, Nicolás (de 19), fruto de su relación con Ludwika Paleta, quien el año pasado también se convirtió en madre de mellizos (Bárbara y Sebastián) de su matrimonio con Emiliano Salinas.