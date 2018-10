Solicitan autoridades declaratoria de emergencia

La tormenta tropical Rosa provocó daños en Plutarco Elías Calles, Trincheras, Átil, Caborca, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Fronteras

Municipios como Plutarco Elías Calles, Trincheras, Átil, Caborca, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Fronteras ente otros sufrieron daños por las lluvias ocasionadas por el paso de la tormenta tropical Rosa, confirmó Claudia Pavlovich Arellano.

La gobernadora del Estado afirmó que además ya hicieron una solicitud de emergencia a la Secretaría de Gobernación para que se les puedan mandar apoyos a esa población.

“Ya se mandó la solicitud de emergencia, desgraciadamente llovió muchísimo en Sonoyta, en Trincheras, en Átil, en Caborca, en San Luis Río Colorado, en Puerto Peñasco, en Fronteras, en toda esa parte cayeron lluvias que si ocasionaron daños”, apuntó.

Indicó que ya han recibido solicitudes de algunos municipios de esa zona noroeste de Sonora, para que se les pueda enviar ayuda, la cual iniciaron a enviar el día de ayer.

“Hoy (ayer) estábamos mandando, nos pidió el Presidente Municipal de Caborca que mandáramos cosas para allá, lo estamos haciendo y ya se hizo la solicitud de emergencia ayer mismo porque las lluvias sí ocasionaron daños”, detalló.

Apuntó que ya se están haciendo los levantamientos y evaluaciones correspondientes por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil además de la Comisión Nacional del Agua.

“Espero no he podido confirmarlo, solamente por fotos, pero no son como los daños que hubo en el sur del Estado, pero sí de todas maneras se requiere que nos atiendan como zona de emergencia”, puntualizó.