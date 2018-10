Termina “luna de miel” de coalición

Por Martín Romo (El Verdugo)

Termina “luna de miel” de coalición…Y al parecer se acabó de terminar la “luna de miel” entre los diputados de Morena y el PT, por como los segundos echaran por tierra la propuesta de los primeros en la sesión del martes en el Congreso del Estado, al votar en contra de los nuevos nombramientos de funcionarios de ese Poder Legislativo, con lo que también rompieron la coalición. De ese pelo.

Pues eso demuestra que empezando y empezando y no pasaron la primera prueba de fuego, ya que de los cinco legisladores del Partido del Trabajo (PT), tres rechazaron esa iniciativa, como son Rodolfo Lizárraga, Orlando “Siri” Salido y Magdalena Uribe, de ahí que de traidores no los bajaran los morenistas, por no seguirles el juego político para suplir a los directivos de esa Cámara de Diputados.

Así se les cebó esa iniciativa a los operadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al no lograr la mayoría o las dos terceras partes de los 33 congresistas, para lo cual mínimo requerían de 22 votos a favor y así imponer a quienes habrían de suplir al personal directivo que habían cesado y que derivara en un juicio judicial, porque hasta las chapas de sus oficinas les cambiaron para que no entraran.

Luego entonces y tras dos horas de acaloradas discusiones, finalmente se confirmó que los levantadedos morenos para nada son una aplanadora como se decía y que por el contrario tendrán que “negociar” con los PT, a quienes en esta ocasión los quisieron dejar sin su tajada o fuera de esa repartición de posiciones y es por lo que por lo que inclinaran la balanza en su contra a la hora de esa votación. ¡Vóitelas!

Eso si se toma en cuenta que junto con los tribunos del Partido Encuentro Social (PES), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), hicieron que el marcado final de sufragios quedara 19 a favor y 14 en contra, por lo que al menos por el momento la cosas se quedaron como estaban y con otra posible votada, pero hasta marzo del 2019. Según esto.

De tal forma que los morenazos así se tomaron con pared y presumen que así seguirá la raya pintada, por como en despecho se le fueran a la yugular a Lizárraga, luego de que hasta una canción de Juan Gabriel le entonaran, con todo y que suponen que no se manda solo, de ahí que cobre fuerza la versión, de que detrás de todo eso podría estar la mano del corrido ex cabecilla del PT, Jaime Moreno Berry. ¿Será?

No obstante y que por encima de las especulaciones, lo único cierto es que a los de Morena no se les hizo colocar a puros incondicionales en esos cargos, entre ellos un Adolfo Salazar Razo, que ya se hacía protestando como Oficial Mayor; así como Óscar Madero de director Administrativo; Erich Moncada en Comunicación Social y Mizhael Zahid Nápoles en el Jurídico, por citar algunos. ¿Cómo la ven?

Y es que sus ahora ex aliados hasta de ilegales los tacharon, razón por la cual es que ya más “pajita” o sin su postura soberbia, lo que es la coordinadora de la bancada morenaza, Ernestina Castro Valenzuela, adelantó que tratarán de buscar un punto de acuerdo, pero ya por las buenas y no de forma impositiva, al ser necesarias esas designaciones para garantizar la operatividad de ese recinto legislativo. ¡Ñácas!

Que mandan mensaje a jefe policiaco…Dan cuenta que lo que sí que ya está como para parar antenas, es que de madrugada rafaguearan la casa del subdirector de la Policía Municipal de San Luis R. C., José Sillas Amavizca, al intuirse que sólo podría haber de dos sopas, que los del nuevo gobierno local de Morena llegaran “pisando callos” o en su defecto “se arreglaron” con otro bando. Así los asegunes.

Aunque cualquiera que sea el caso, pero así estuvo ese mensaje con olor a pólvora que le dejaran a José Antonio, después de que atacaran su domicilio particular, ya que en base a las versiones que ventiladas, fueron por lo menos diez detonaciones las que desconocidos hicieron contra su vivienda, localizada en la calle Durango, por lo que él mismo dio aviso y solicitó el apoyo de los elementos de la corporación.

Es por eso que se diga que Sillas Amavizca ahorita todavía debe andar tomando agüita con azúcar para el susto, por ser más que evidente que se trató de un aviso, como para darle a entender que lo tienen en la mira y por algo ha de ser, ya que el atentado tuvo lugar cuando se encontraba en el inmueble, de ahí que habrían de empezar por ver si es de los directivos policíacos que pasaron los exámenes de confianza.

Ante lo que está de más el señalar, ahora sí que con dedo de fuego, que desde el inicio del actual trienio esa frontera sanluisina ha estado en el ojo del huracán, por como antes su “Presimun”, Santos González Yescas, por el estilo diera la mala nota, al fomentar la condenable práctica nepotista, como es la de utilizar sus influencias para “acomodar” a su parentela en los diferentes puestos del Ayuntamiento.

Y si a eso se le agrega que ahora “agarraran de tiro al blanco” “el cantón” Sillas, pues ni duda cabe que ya se le “calentó” la plaza por todos lados, por no creerse que sea un hecho que vayan a esclarecer, aún y cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado estaba a la espera de que le rindieran el parte policial, para así iniciar las respectivas indagatorias, aunque por principio así queda la duda. ¡Pácatelas!

Está en la mira alcalde por nepotismo…Derivado de que los alcaldes de Morena ya nomás ha faltado que le den chamba hasta el perro de su casa, es que aflorara que demandarán por nepotismo al munícipe de Empalme, Miguel Francisco Genesta, como consecuencia de que ya tiene trabajando a la mayoría de sus familiares, de ahí que no se a escapado de que le digan ¡Qué bonita familia!

Es por lo que el regidor del Partido Verde Ecologista, Trinidad Flores Mendoza, ya le pusiera “el dedo en la llaga”, por considerarse que hay que ser cochi$, pero no tan trompudos, y es que tiene laborando a su esposa y una de sus hijas en el DIF; mientras que el yerno está en la coordinación de la Policía Auxiliar; así como a sus consuegros como encargados del Rastro Municipal y Desarrollo Urbano. ¡Tómala!

Y por si eso fuera poco también contrató a su prima, Arlene Genesta, en la coordinación de programas alimentarios, y ésta a su vez puso en la nómina al esposo, a la suegra, el abuelo y al tío político; y como de ver dan ganas, lo que es la Síndico, Adriana Pacheco, metió a su “mariachi”, Arturo Sánchez Romero, y su hijo Marco Antonio Castañeda Pacheco, a Compras y en la coordinación de Salud municipal. ¡Zaz!

Pero como el mal ejemplo cunde, lo que es el Tesorero Municipal, Carlos Arvayo, también hizo lo propio al solicitar la contratación de su pareja, Sarahí Andrade, como recepcionista de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, por lo que de esa disfrazada forma es que de inicio están saqueando el presupuesto de los empálmenses, cuando creían que las cosas serían diferentes con los morenistas.

Sin embargo todo hace indicar que llegaron con más hambre que los que se fueron, como para estar llegando a esos extremos de rapacidad, de ahí que hasta el dirigente estatal de Morena, Jacobo Mendoza, advirtiera que expulsarán del partido a los presidentes municipales que caigan en esas malas prácticas y conflictos de intereses, y eso para empezar, porque después hasta les podrían revocar el mandato. ¡Ajá!

Sigue en los primeros lugares Unison…La que se está demostrando que ya no es ninguna novedad y mucho menos una casualidad, es la calidad académica de la Unison, como lo que refleja el que ahora haya quedado dentro de las 17 mejores universidades de México, de acuerdo al ranking mundial realizado y publicado por la revista Times Higher Education 2018-2019. De ese vuelo.

No por nada es que el rector de la Universidad de Sonora, Enrique Fernando Velázquez Contreras, destacara la importancia de los convenios que durante el año han venido firmando con instituciones de educación superior de diversos países, en especial de Europa, Estados Unidos, Colombia y Argentina, ya que con esa política de internacionalización están elevando las miras y visión para mejorar. ¡Qué tal!

Y no es para menos que Enrique Fernando expresara su beneplácito ante esos resultados alcanzados, que exhiben la eficacia de los programas que ofrecen en esa Máxima Casa de Estudios, tanto al estudiantado, como a la sociedad sonorense en general, y es que el también aparecer en la posición 22 del apartado Latinoamérica 2018, sí que no es cualquier cosa, por ya ser palabras mayores o de clase mundial.

Lo anterior a partir de que el Times Higher Education utiliza 13 indicadores para evaluar cinco aspectos prioritarios de esos centros de educación, como son enseñanza y ambiente de aprendizaje; investigación y volumen, ingreso y prestigio; así como la perspectiva internacional del personal, estudiantes y de las investigaciones, entre otros indicadores. Ni más ni menos.

En lo que es un logro o una excelente calificación que llegara en el mejor momento, como es en la víspera de lo que será el 76 aniversario de fundación del Alma Mater, el venidero 12 de octubre, por ser la primera vez que es ubicada en ese escaparate mundial, así que a ese grado han continuado mejorando el promedio en todos los ámbitos, como para estar consiguiendo ese posicionamiento. ¡Órale!

Surge “papa caliente a “Presimun”…Por si broncas no le faltaran, resulta que a la alcaldesa hermosillense, Célida López Cárdenas, ahora le brincó un conflicto que le heredaran, como es una disputa que se traen los vecinos de la colonia Raquet Club y los de Villa Satélite, porque los primeros quieren construir una caseta de vigilancia, la cual podría suspenderse si no hay consenso. Así el estira y afloja.

Más menos así están esas diferencias entre los habitantes de esos sectores residenciales de clase media alta, que cabe aclarar que no es el primero que se presenta, porque ya antes se han peleado hasta por unas bardas levantadas, pero en esta ocasión es un por un acceso en el que quieren restringir el paso, lo que estilan que afectará la tranquilidad de esa zona, en la que en su mayoría habitan adultos mayores.

De ahí que Célida adelantara que el Municipio únicamente actuará como mediador, comenzando por la revisión del permiso de construcción que autorizara la anterior administración, a fin de conocer las condiciones en que se otorgara, mismo que “palomearan” en la última hora antes de irse, lo que de entrada ya “mete ruido”, por no haber consultado ni a la almohada, menos a lo residentes inconformes.

No en balde es que la “Presi” municipal adelantara, que está misma se reuniría con los moradores de ambos complejos habitacionales, en aras de conocer sus inquietudes y tomar una decisión, pero aclarando que si después de escuchar a las partes en pugna no se ponen de acuerdo, simplemente no aprobarían esa construcción, por lo que habrá que ver en qué para ese lío o tira tira que está de pronóstico reservado.

Con lo que esa es la primer “papa caliente” vecinal que le cae o tiene que enfrentar López Cárdenas, que a como se le escuchara, se deja entrever que para nada se “meterá en camisa de once varas”, al apuntillar que de no darse una conciliación por las buenas, procederán a cortar por lo sano o a cancelar ese proyecto de instalación de ese retén, y no de la loma, como el de la canción, que sí que está en tres y dos. ¡Ups!

