Si AMLO no decide otra cosa, seré secretario de Comunicaciones: Jiménez Espriú

El próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, desmintió los rumores sobre su supuesto retiro de la política para irse a la capital de Francia.

“Salen rumores de no sé dónde, yo no me he cansado ni de los rumores”, comentó a Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

En este sentido, Jiménez Espriú afirmó que el próximo 1 de diciembre asumirá el cargo como secretario de Comunicaciones y Transportes, siempre y cuando, el próximo presidente electo Andrés Manuel López Obrador no cambie de opinión.

Fuente: SDP noticias