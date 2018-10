Niña lucha contra ladrones y les quita el botín

No cabe duda que la valentía y el coraje no depende para nada de la edad, pero a veces no hace daño que alguien nos lo recuerde.

Desafortunadamente, esta vez se trató de un caso desagradable pues una niña de apenas ocho años tuvo que enfrentar a un grupo de ladrones que asaltaron a sus padres mientras ella jugaba en el lugar.

Los hechos sucedieron en Tailandia y fueron filmados por una cámara de seguridad instalada justo enfrente de donde sucedió el robo.

Tres sujetos arrinconan a alguien junto a una camioneta e inmediatamente después echan a correr con una bolsa en las manos; instintivamente, la niña que los ve escapando va hacia ellos, les arrebata el botín y lo cubre con su cuerpo.

El hombre que llevaba la bolsa, logra arrebatársela y hace caer una parte del dinero antes de volver a correr. Nuevamente la niña sigue al trío, pero esta vez la golpean dejándola en el piso y escapan a bordo de motocicletas.

Medios locales informaron que la pequeña valiente tuvo que pasar varios días hospitalizada para recuperarse de una fractura de nariz y otras lesiones menos graves.

A pesar de las lesiones, ella declaró que repetiría sus acciones.

Fuente: SDP noticias