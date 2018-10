Urge practicar auditoria a Sictuhsa; se dice que está en quiebra

El problema del transporte público de camiones es de toda la vida, desgraciadamente los concesionarios siempre salen ganando y los usuarios perdiendo. Cada día está más fuerte la presión de los camioneros para que las autoridades autoricen el alza de precio en la tarifa por pasaje que hoy es de nueve pesos y quieren cobrar 15. Me supongo que este incremento solicitado es para negociarlo para que quede en 12 pesos. Tenga usted la seguridad que lo lograrán de un momento a otro. Al menos que el Estado cancele concesiones.

El alza en los camiones debe de proponerla el Consejo Ciudadano del Transporte y después autorizarlo el Congreso del Estado. El presidente de este organismo ciudadano, Alfonso López Villa, solo ha comentado que el cobro de nueve pesos es ilegal, porque las unidades se encuentran en pésimas condiciones físicas, sucias y destartaladas. El compromiso de esta tarifa es con camiones nuevos o en perfectas condiciones físicas y mecánicas, y no se está cumpliendo.

A don Alfonso le hace falta una postura firme para que ponga orden en el servicio público, pero conociendo a los concesionarios, no creo que le hagan caso, ya que estos no le hacen caso a nadie, ni a los gobernadores; el problema no es de ahora, si no de toda la vida. El que puso más o menos orden fue el Gobernador Eduardo Bours Castelo, cuando se constituyó Sictuhsa, hace 11 años. Antes de, la situación era la misma de ahora, por lo que hay que actuar de acuerdo a la Ley.

El servicio cada día es peor, nada más hay que fijarse en las paradas que a todas horas se encuentran llenas de personas en espera un camión. Los trabajadores y empleados no ganan como para pagar un servicio de alquiler de taxi, porque se les iría un día de trabajo. Además, las ultimas informaciones publicadas en los medios de comunicación, se habla de la quiebra de Sictuhsa, que le deben millones de pesos al Seguro Social (IMSS) y a Infonavirt.

Además, de otras deudas millonarias a distribuidora de vehículos, a la secretaría de Hacienda, por lo que ninguna tarifa les alcanzará a los concesionarios para trabajar desahogadamente. Creo que lo primero que se debe de hacer es practicarle una auditoría a la empresa, porque también les deben prestaciones a los trabajadores. El problema de los transportistas es muy serio, por lo que no hay que dejarlo crecer más…¡Aguas Gobernadora¡, porque este asunto la podría salpicar.

Entregan Gobernadora Pavlovich y Director del Issste 5 mil préstamos a empleados federales

En apoyo a los trabajadores y pensionados derechohabientes del Issste, afectados por la tormenta tropical 19-E, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano encabezó la entrega de 5 mil préstamos especiales y recursos adicionales para mejora de vivienda, además de préstamos adicionales del Fovissste para trabajadores federales damnificados en Sonora.

En compañía de Florentino Castro López, Director General del Issste, la Mandataria Estatal entregó a los líderes sindicales en la entidad, 3 mil créditos que beneficiarán a trabajadores federales y sus familias en once municipios que fueron declarados como zona de desastre por las recientes lluvias y cuyos hogares tuvieron severos daños. Además, se otorgaron 2 mil apoyos más para los derechohabientes en Sonora, mil préstamos especiales y mil préstamos ordinarios.

La Gobernadora Pavlovich reconoció el esfuerzo inmediato del Gobierno federal para que los sonorenses damnificados por la tormenta tropical 19-E, puedan solventar sus necesidades básicas y dejar atrás poco a poco el trago amargo que tuvieron en días pasados.

“Ahora sigue que esa gente pueda reconstruir su casa, que puedan comprar sus refrigeradores, sus colchones, y les quiero agradecer muchísimo que estén aquí, porque no sólo es el apoyo, sino la ayuda en el momento en que se requiere, en el momento que realmente se necesita, si la ayuda llega dentro de un año ya no es lo mismo; quiero ser muy puntual en agradecer al señor Presidente Enrique Peña Nieto, su apoyo en estos días difíciles para Sonora”, afirmó.

Por su parte, Florentino Castro López Director General del Issste, detalló que los 3 mil derechohabientes contarán con un préstamo de un monto de 30 mil pesos, con un plazo de hasta cinco años y una tasa de interés del nueve por ciento anual.

Así mismo, anunció que los trabajadores que tienen viviendas de Fovissste y hayan sufrido algún daño a consecuencia de las lluvias, tienen que reportarlo a la delegación, ya que cuentan con un seguro para reparar los daños; y adicionalmente se autorizaron créditos para mejora y mantenimiento de sus viviendas.

“El préstamo de contingencia no toma en cuenta ni antigüedad ni nivel salarial ni adeudo, es por 30 mil pesos parejo, y es para enfrentar la emergencia, para reponer las salas, la cama, el refrigerador y reponer lo que se nos haya dañado”, aseguró.

Presentes: Enrique Clausen Iberri, Secretario de Salud; Francisco Javier Vázquez Ramírez, Delegado del Issste en Sonora; Juan Manuel Verdugo Rosas, Secretario General del Issste; Wenceslao Cota Montoya, Delegado de la Secretaría de Gobernación.

