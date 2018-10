Elimina León a los Pumas de la Copa MX

El árbitro le había anulado tres goles al cuadro esmeralda en el tiempo regular y en dos de ellos no aplicó de manera correcta el reglamento

León echó a los Pumas de la Copa MX al vencerlos en serie de penales por 5-4, haciendo que se impusiera la justicia divina, pues el árbitro le había anulado tres goles al cuadro esmeralda en el tiempo regular y en dos de ellos no aplicó de manera correcta el reglamento.

Los universitarios terminaron pidiendo la hora y al momento de sacar el carácter en la tanda de penales fallaron Felipe Mora, Alan Mendoza y Martín Rodríguez.

Pumas, que lució un moño blanco para conmemorar el 50 aniversario del movimiento de 1968, manejó bien su planteamiento, impuso ritmo y en los primeros minutos se lució buscando los espacios por las laterales.

Tanta presión por buscar el gol encontró respuesta rápidamente, pues el conjunto de los universitarios se fue arriba en el marcador.

Al minuto 21, Carlos González, quien se lució con la técnica individual para bajar el balón controlándolo en el aire para dejar sin opciones al arquero William Yarbrough con un disparo cruzado, puso el 1-0, con el que enfrió a los esmeraldas, que tardaron en volverse a meter al encuentro.

Pero como le ha ocurrido en los últimos partidos, Pumas comenzó a sufrir a la defensiva cuando León se dio cuenta que con trazos largos podía ganarle la espalda a los zagueros, para abrir espacios y comenzar a buscar el tanto del empate.

Mauro Boselli se quedó con ganas de anotar el de la igualada, pues ahora el arbitraje lo tuvo muy checado y en dos ocasiones anuló sus goles.

Al 61′, en una jugada a balón parado, el portero Miguel Fraga se equivocó al ir a buscar el choque con un jugador contrario y Walter González, quien había fallado de manera infame en la primera parte, se sacó la espina para poner el 1-1

En la recta final, el colegiado Óscar Mejía le invalidó al León un nuevo gol, equivocándose en su apreciación, pues el arquero universitario incluso terminó lesionando a su compañero, Pablo Jáquez.

En los penales no hubo duda y los esmeraldas, que también habían fallado dos, terminaron cerrando con sangre fría en la muerte súbita para avanzar a las Semifinales.

Los auriazules no tuvieron la solvencia para resolver y luego de que el árbitro les regalara la posibilidad de seguir con vida al definir el partido desde los 11 pasos, el equipo no pudo con la presión.