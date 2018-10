Dejan en el camino Tuzos a los Tigres en la Copa MX

Pachuca derrotó 6-5 en penales al equipo de “El Tuca” para acceder a las Semifinales, luego de haber empatado 3-3 en los 90 minutos

En un partido lleno de drama y volteretas, Pachuca derrotó 6-5 en penales a Tigres para acceder a las Semifinales de la Copa MX, luego de haber empatado 3-3 en los 90 minutos.

El conjunto Tuzo le metió corazón a la tanda de penales y se impuso a unos Tigres que no pararon de dar guerra en el Estadio Hidalgo y, que sólo sucumbieron ante la figura de Franco Jara.

El partido arrancó con mucha intensidad porque desde los primeros minutos los Tuzos colgaron centros desde todas partes y comenzaron a inquietar a Nahuel Guzmán.

Al 8′, José Padilla mando un servicio más y dentro del área apareció Stiven Barreiro para superar a un rival y volver a centrar el esférico que cayó justo para que Ángelo Sagal hiciera el 1-0 con un cabezazo.

Pachuca parecía tener el control del partido con la ventaja, pero pronto dos fallas en la zaga pusieron adelante a los regios gracias a los tantos de Ismael Sosa al 18′, con un tiro cruzado, y posteriormente Javier Aquino al 35′ para el 2-1, jugada que causó polémica, ya que Enner Valencia habría intervenido en la acción al estar en fuera de lugar.

Ya en la segunda parte, Tigres tomó la iniciativa, tuvo opciones para extender su ventaja, pero la falta de contundencia de Enner les costó caro.

Pronto Pachuca cobró confianza y atacó nuevamente con centros, en la cancha ya estaba Franco Jara, quien ingresó al 60′ y, diez minutos después logró el empate con un cabezazo a centro de Padilla.

Ya en el 86′, Jara desató la locura en el Hidalgo cuando le dio la vuelta al partido con otro testarazo, ahora a centro de Raúl López.

Pachuca ya se saboreaba las Semifinales, pero al 94′, Valencia rescató a Tigres con un tiro cruzado que no logró detener Óscar Pérez y que valió el 3-3 final.

El partido se definiría en penales, aunque antes de ello Pako Ayestarán hizo una última sustitución y mandó a Alfonso Blanco a la portería en lugar de “El Conejo”, aunque al final no fue vital en los tiros penales.

La tanda se extendió hasta la muerte súbita luego de los fallos de Pablo López y Guido Pizarro.

En el matar o morir erraron Emmanuel García y Nahuel Guzmán, uno por equipo, pero al final lo que valió el pase de Pachuca fue que el cantero felino Juan José Sánchez mandó su disparo al poste.

Con este resultado, los Tuzos ya esperan en Semifinales al ganador de la llave entre Querétaro y Rayados.