¿Cuánta sal puedo consumir en un día?

“¡El salero, por favor!”, aún no pruebas la comida, y ya piensas que le hace falta sal…Aunque para muchos es un hábito, más que una necesidad, pocos sabemos si realmente nos estamos excediendo en el consumo de sodio, porque realmente, ¿quién sabe, cuánta sal se puede consumir en un día?

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de 5 gramos diarios, algo así como una cucharadita de café; sin embargo, la mayoría ingerimos más de 10 gramos.

El sodio en nuestra dieta…

Antes de sentir culpa por pedir el salero, debemos saber que la mayoría de sodio que consumimos (más del 70%), proviene de los alimentos envasados o preparados, no de la sal que añadimos a la comida mientras cocinamos o comemos, así lo revela el Department of Health and Human Service, de Estados Unidos.

¿Dónde se esconde esa sal “de más”?

Una dieta alta en sodio incrementa nuestras posibilidades de desarrollar presión sanguínea alta, y por consiguiente sufrir un problema cardiovascular: infarto.

Por esta razón, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, nos da una lista de los alimentos que debemos evitar o reducir su consumo:

Pan y bollos

Queso (natural o procesado)

Embutidos (jamón de pavo)

Preparados de carne: pastel de carne o chile con carne

Pizza, lasaña, espagueti con salsa de carne

Aves de corral

Papas fritas, galletas saladas, palomita

No olvides mantener siempre en mente tu número de raciones y leer con detenimiento las etiquetas. ¡Esto podría salvar tu vida!

