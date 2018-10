Aún no se define método de consulta sobre NAICM, pero se hará: Jiménez Espriú

La consulta general sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) va, aunque aún no esté definido el método de la convocatoria.

Así lo aseguró categórico Javier Jiménez Espriú, futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, comentó que el ejercicio es serio, pues trabajan en él desde hace varios meses.

No obstante, todavía no se define el método, por lo que aún no se determina si se realizará una encuesta o votación, comentó el integrante del gabinete del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

“No sabemos todavía cómo se va a realizar la consulta del 28 de octubre que decidirá el futuro del nuevo aeropuerto en Texcoco; probablemente habrá encuestas y una votación”, acotó.

Falso que me vaya a París

En otro tema, Jiménez Espriú desmintió los rumores sobre su supuesto retiro de la política para irse a la capital de Francia.

“Salen rumores de no sé dónde, yo no me he cansado ni de los rumores”, expresó.

En este sentido, afirmó que el próximo 1 de diciembre asumirá el cargo como secretario de Comunicaciones y Transportes, siempre y cuando, López Obrador no cambie de opinión.

Fuente: SDP noticias