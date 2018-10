Seguirá preso ex director del Altiplano

Un tribunal federal rechazó concederle la libertad provisional a Valentín Cárdenas Lerma, el ex director del Penal Federal del Altiplano acusado de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ocurrida el 11 de julio de 2015.

De acuerdo con la apelación 165/2018, Jorge Silva Banda, magistrado del Cuarto Tribunal Unitario de Toluca, confirmó el fallo de la juez federal que había rechazado modificar la medida cautelar de prisión preventiva a la que está sometido desde hace tres años.

El beneficio en cuestión fue solicitado el año pasado por la defensa del ex funcionario, con base en el artículo quinto transitorio de la Miscelánea Penal de 2016, pero en su momento le fue negado por Guillermina Matías, entonces Juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca.

El 18 de septiembre de 2015 Cárdenas fue detenido por la Procuraduría General de la República y poco después consignado por el delito de evasión de un preso acusado de delitos contra la salud, el cual ya no merece la prisión preventiva oficiosa desde la reforma del 2016.

A la fecha, permanece internado en el Penal Federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit.

A fines de junio pasado, el Sexto Unitario de Toluca le concedió al ex director un amparo contra el auto de formal prisión, para el efecto de que se dicte libertad por falta de elementos para procesar.

Sin embargo, debido a que la PGR solicitó el recurso de revisión de dicho fallo, aún no se ordena su libertad.

Alberto del Río y Jesús Moreno, abogados del ex funcionario, descartaron que este año sea resuelta la revisión de este juicio de garantías, radicada en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la capital mexiquense.

Lo anterior, porque dicho Colegiado ha recibido varias sentencias de amparo a revisión de otros coprocesados, lo que seguramente demorará su estudio.

En caso de que un tribunal confirme esta determinación, Cárdenas quedará absuelto y en libertad absoluta.